Dois projetos de lei estarão em pauta na Ordem do Dia da 42ª sessão da Câmara Municipal de Sumaré. Destaque para o projeto que pede afixação de cartazes informando os números de telefone, os sites e os endereços de conselhos tutelares.

A penúltima reunião ordinária do ano começa a partir das 15h desta terça-feira (6), no plenário da Casa de Leis (Travessa 1º Centenário, 32, Centro), com transmissão em tempo real pelo canal da Câmara no YouTube (youtube.com/camarasumare).

A votação dos projetos começa com o PL nº 88/2022, de autoria do vereador Sirinei Araújo (PL), que institui o Dia da Mobilidade Urbana no Calendário Oficial de Eventos de Sumaré. A proposta recebeu duas emendas modificativas, de autoria dos vereadores Alan Leal (Patriota) e Hélio Silva (Cidadania), que serão votadas antes da apreciação do PL.

Em seguida, os parlamentares votam o PL nº 291/2022, de autoria do vereador Ney do Gás (Cidadania), que dispõe sobre a afixação de cartazes informando os números de telefone, os sites e os endereços de conselhos tutelares nos estabelecimentos de ensino regular públicos e privados do município de Sumaré.