A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social recebeu novos cartões do Vale Gás e do Acolhe SP, referentes aos 2º e 3º lotes, para serem entregues às famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas no CadÚnico e que fazem parte do programa estadual “Bolsa do Povo”, sob a gestão da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.

A distribuição ocorrerá na segunda-feira (13) e na terça-feira (14), entre 7h30 e 11h30 e 12h30 e 16h, nos oito CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) de Sumaré e na Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social. A entrega dos cartões será realizada somente ao titular do benefício, que deverá comparecer ao local apresentando RG e CPF.

As famílias inscritas, que atendem aos critérios do programa, podem consultar se estão na listagem, além do local de retirada, pelo portal da Prefeitura de Sumaré (https://sumare.atende.net/cidadao/pagina/lista-programa-vale-gas). Cada cartão dará direito ao beneficiário receber três parcelas no valor de R$ 110 cada uma, a fim de auxiliar na compra do botijão de gás de cozinha.

O desbloqueio do cartão deverá ser feito pelos canais oficiais do programa, por meio de ligação gratuita pelo 0800 7979 800 – de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h – ou pelo portal: www.bolsadopovo.sp.gov.br. Após esse período, caso as famílias beneficiárias não retirem os cartões, eles serão encaminhados ao Poupatempo.

Os beneficiários terão até o dia 24 deste mês para fazer o desbloqueio do cartão. Caso o beneficiário não realize o desbloqueio até essa data, a partir de 28 não será mais possível liberar o benefício e os cartões serão cancelados.

“Este é um programa que vem para repor perdas inflacionárias e amenizar os gastos de famílias em situação de vulnerabilidade do município. O objetivo é oferecer segurança alimentar às pessoas mais impactadas pelos reflexos tanto da pandemia quanto da instabilidade econômica”, diz a secretária de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social, Ana Cléia Meneguetti.

Em todo o estado de São Paulo, serão beneficiadas 426,9 mil famílias (cerca de 2 milhões pessoas beneficiadas) na pobreza e extrema pobreza (renda mensal per capita de até R$ 178) inscritas no CadÚnico.