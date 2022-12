A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria de Obras, promove no próximo dia 9, entre 15h e 17h, uma audiência pública para elaboração do edital final de concorrência pública para a contratação de parceria público-privada (PPP) para modernizar a iluminação pública do município. O encontro será no Anfiteatro Dirce Pinto Dalben, anexo ao Centro Administrativo de Nova Veneza, na Avenida Brasil, 1.111.

A consulta pública tem por objetivo apresentar informações do projeto e coletar sugestões da sociedade para o aprimoramento do edital de licitação e seus anexos.

A intenção da Administração Municipal é, a partir do contrato, diagnosticar as necessidades da rede de iluminação pública para que seja realizada a expansão, operação e manutenção da infraestrutura da rede. Atualmente Sumaré possui parque de iluminação composto, majoritariamente, por luminárias de vapor de sódio e de mercúrio. A previsão é que a empresa vencedora elabore um estudo para substituição das lâmpadas comuns por versões em LED, visando gerar economia nos gastos com o serviço e melhorando a segurança de pedestres e motoristas que utilizam as vias do município.

Os interessados em formular questionamentos ou comentários sobre a audiência poderão entrar em contato pelo e-mail [email protected], até três dias antes da audiência. Respostas e esclarecimentos aos questionamentos, quando de caráter técnico, serão prestados em até cinco dias úteis.