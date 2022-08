A Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré definiu as unidades de referência para pacientes com suspeita de contaminação pela varíola dos macacos (monkeypox). As UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) Macarenko e Matão, além do Cresser ( Centro de Referência da Saúde Sexual e Reprodutiva) concentrarão os pontos de coleta de material para exame que confirma a infecção pela doença.

“Caso moradores com suspeita da doença procurem as unidades da rede municipal, primeiro será realizado pelo profissional da unidade um contato com a Vigilância Epidemiológica e, a partir daí, o paciente pode ser encaminhado às unidades de referência para coleta do material para análise”, comenta a superintendente da Vigilância Epidemiológica, Denise Barja.

Para se ter o diagnóstico de monkeypox é preciso realizar a coleta de secreção das feridas ou da crosta formada sobre a pele. Depois de coletado o material é enviado ao Instituto Adolfo Lutz, na capital paulista.

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou o terceiro caso de contaminação no município. Um paciente de 26 anos, morador da região central, foi diagnosticado e está em isolamento domiciliar. Na semana passada foram confirmados os dois primeiros casos, um morador de 26 anos do Matão e outro de 28, da região do Picerno. “Os pacientes estão em isolamento domiciliar, sem agravamento, e sendo monitorados por equipes da pasta”, completa Denise.

O secretário de Saúde de Sumaré, Rafael Virginelli, afirma que os cuidados e orientações sobre a doença serão reforçados. Uma sala de situação, composta por equipes dos setores da pasta envolvidos, foi montada para monitorar a doença na cidade. Os profissionais da pasta passaram ainda por uma capacitação sobre a varíola dos macacos. No encontro foram abordados temas como a situação atual da doença, sua transmissão, investigação epidemiológica, manejo clínico, cuidados domiciliares, diagnóstico laboratorial, tratamento e monitoramento. Além disso, a formação tratou da coleta de material, notificação e cadastro das amostras.

“Todas as unidades de saúde estão preparadas para atender à população, de forma a realizar o diagnóstico adequadamente. As pessoas que procurarem uma unidade de saúde com sintomas da doença serão atendidas e orientadas por nossos profissionais que estarão preparados”, afirma Virginelli.

A Prefeitura orienta que as pessoas procurem a unidade mais próxima da sua residência ou uma unidade de referência caso haja suspeita de contaminação. Além das unidades de saúde, Sumaré conta com o HES (Hospital Estadual de Sumaré), hospital de referência para atendimentos de casos graves doença na região.

O principal sintoma da monkeypox é o aparecimento de lesões parecidas com catapora ou bolhas que podem surgir no rosto, dentro da boca e em outras partes do corpo, como mãos, pés, peito, genitais ou ânus. Em caso de suspeita, é essencial que se busque atendimento médico imediatamente e relate a ocorrência.

Dentre as principais medidas preventivas, está a constante higienização das mãos, evitar compartilhar objetos de uso pessoal, procurar manter distância de pessoas com suspeita da doença e ainda usar máscaras.