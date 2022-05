O Comitê Permanente de Gestão de Situações de Baixas Temperaturas se reuniu nesta segunda-feira (16) para ajustar os detalhes do Plano de Contingência para Situações de Baixa Temperatura. O grupo é composto pelo Fundo Social de Solidariedade e por representantes da SMIADS (Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social), SMSP (Secretaria Municipal de Serviços Públicos), SECOM, (Secretaria Municipal de Comunicação), COVISA (Coordenação de Vigilância em Saúde), GCM (Guarda Civil Municipal), Secretaria de Saúde, SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e foi criado por meio de decreto, pelo prefeito Luiz Dalben, para minimizar os impactos do frio entre pessoas em situação de vulnerabilidade.

“A criação do comitê leva em consideração os eventos meteorológicos desta época do ano. A intenção é minimizar os impactos das baixas temperaturas”, afirma o prefeito Luiz Dalben.

As abordagens sociais e orientações sobre cuidados exigidos pela queda brusca na temperatura, prevista já para esta semana, será intensificada. Equipes da Administração Municipal distribuirá ainda agasalhos cobertores, alimentação e kit de higiene à população em situação de rua nos períodos noturnos e aos finais de semana, especialmente a pessoas que desejam permanecer nas ruas e que ficam mais vulneráveis e expostas ao frio.

Também para este público, a SMIADS (Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social) oferece o SEAS (Serviço Especializado de Abordagem Social). Um trabalho diário é realizado, monitorando e orientando as pessoas em situação de rua, porém, muitas são resistentes às ações propostas.

“O acolhimento institucional, conforme a Política Nacional de Assistência Social, é realizado por nossas equipes com muito cuidado e sensibilidade, colaborando com o fortalecimento dos vínculos das pessoas em situação de rua ou desabrigo com seus familiares e a comunidade, além de reduzir a vulnerabilidade social que se agravou durante a pandemia. Infelizmente, muitos não aceitam ir para os abrigos e, por isso, intensificamos as ações com essas pessoas, distribuindo agasalhos, roupas e cobertores, para que os riscos de viver nas ruas e estarem expostos ao clima sejam menores e para que se sintam acolhidos e amparados, comentou a presidente do Fundo Social, Mara Dalben.

Doação de cobertores para pets

O Fundo Social de Solidariedade realizou ainda a doação de cobertores para os animais abrigados pelo Departamento de Proteção e Bem-estar. Atualmente o Bem-estar animal possui 40 animais disponíveis para adoção.