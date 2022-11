A Prefeitura de Sumaré, em parceria com a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e a Acias (Associação Comercial e Industrial de Sumaré) promove neste domingo (20) o Dia da Consciência Negra, evento que reunirá diversas atrações em celebração ao “Novembro Negro”. O evento acontece entre 9h e 15h, na Pista de Skate, localizada na Avenida da Amizade, em Nova Veneza.

A programação conta com apresentações dos grupos Afro Íris e Samba na Praça, danças étnicas, os cantores Paulinho Neves e Fernanda, além de dinâmicas de coreografias para o Tik Tok.

No espaço, o público encontrará food trucks com gastronomia inspirada na cultura afro-brasileira, exposição e venda de artigos afro, encontro de trancistas, entre outros serviços.

“Convidamos todos a participar das atividades em celebração ao Dia da Consciência Negra, celebrando as conquistas da população afrodescendente, evidenciando quais os obstáculos que nós como sociedade ainda enfrentamos neste campo e valorizando a cultura, tudo no sentido de colaborar com a luta antirracista, combatendo qualquer forma de preconceito e discriminação.”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Serviço:

Data: 20 de novembro (domingo)

Horário: de 9h à 15h

Local: Pista de Skate – Avenida da Amizade, Nova Veneza.

Programação:

9h – Abertura

9h30 – Grupo Afro Íris

10h – Tik Tok

10h30 – Samba na Praça

11h – Grupo de Capoeira Berimbau de Ouro

11h30 – Apresentação musical: Paulinho Neves

12h30 – Apresentação Musical: Cantora Fernanda

12h50 – Dança