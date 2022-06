Sumaré foi o município da RMC (Região Metropolitana de Campinas) com o segundo maior número de novos postos de trabalho criados durante o mês de abril, com 533 vagas geradas. A cidade fica atrás apenas de Campinas, que abriu 2.182 postos no período. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), e foram divulgados nesta segunda-feira (6). Ao todo, foram 2.672 admissões ante 2.139 demissões.

Segundo o levantamento, o setor de Serviços é o responsável pelo maior número de contratações, com 288 vagas abertas em abril. Na sequência vem o setor de Construção, com 96 novos postos, seguido por Comércio, com 81 empregos gerados e Indústria, com 56. Agropecuária foi responsável por 12 novas contratações naquele mês no município.

No acumulado do período de janeiro a abril de 2022, o setor de Serviços também foi o que mais se destacou, com 1.398 vagas criadas, o que representa 66,8% do total. A atividade de Construção Civil com 270 vagas geradas ocupa a 2ª posição e representa 12,9%, o setor comercial vem em 3º com 189 e 9%, o Agropecuário aparece em 4º, com 137 e 6,5 %, o setor Industrial ocupa o 5º lugar com 98 e 4,7%.

A maior parte dos contratados foi para vagas cujo nível de formação exigido era ensino médio completo, 364 no total. Foram abertas ainda 41 postos de trabalho para profissionais com ensino superior completo, 40 para quem tem ensino médio incompleto, 33 para pessoas com ensino fundamental.

Trabalhadores com idade entre 18 e 24 anos lideram o levantamento, ao todo foram 134 contratados desse grupo etário. Outros 111 profissionais com idade entre 25 e 29 anos também começaram um novo emprego, assim como 104 com idades entre 30 e 39 anos, 76 de 40 a 49 anos, 73 com até 17 anos, 32 com idades que variam de 50 a 64 anos e três com mais de 65 anos.

“Os números são resultados do fortalecimento da economia de Sumaré, aproveitando a fase de retomada econômica pós-pandemia. Por meio do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico vem trabalhando em conjunto com empresas da cidade, além de oferecer treinamentos, capacitações e aperfeiçoamentos, este para quem já possui algum grau de instrução”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Padovani.

Capacitação

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Sumaré, por meio do PAT, está com inscrições abertas para o curso de capacitação “Meu Emprego – Trabalho em Equipe”. Com duração de 12 encontros, o objetivo do curso é orientar e preparar o trabalhador na busca de um emprego compatível com seus interesses, habilidades e qualificação profissional.

Para se inscrever é necessário apresentar RG, comprovante de endereço, o número do PIS/NIS, título de eleitor, e carteira de reservista, no caso dos candidatos do sexo masculino. Mais informações pelo Whatsapp, por meio do número (19) 3803-3003 As inscrições são limitadas.