A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, abriu nesta semana o cadastramento e atualização de dados de agentes culturais, espaços, grupos, instituições, empresas, microempreendedores individuais e coletivos que integram o setor da Cultura e da Economia Criativa no município. O objetivo do Mapa da Cultura é identificar as pessoas envolvidas e atuantes no setor e Sumaré e, a partir daí elaborar um Guia Cultural local, para a inserção destes agentes em Editais de Fomento e acesso às informações pertinentes à Cultura e à Economia Criativa.

“Todas as informações fornecidas ao cadastro serão utilizadas para impulsionar essas e as demais iniciativas que possam vir a ocorrer em prol da população e, em específico, do setor cultural”, explica o secretário de Cultura e Turismo de Sumaré, Eduardo Nascimento Lima, o Dudu Lima. A primeira versão do cadastro foi elaborada em 2020 e agora retomamos este trabalho de atualização cadastral e inclusão de quem ainda não faça parte dele”, completa o secretário.

Os artistas interessados no cadastramento precisam preencher um formulário disponível por meio dos links https://bit.ly/3ck5wNc – no caso de artistas individuais – e https://bit.ly/3TouID0 – para MEIs (microempreendedores individuais), espaços culturais, grupos, empresas instituições e coletivos. A ficha de cadastro também está disponível na página principal do portal da Prefeitura de Sumaré (www.sumare.sp.gov.br).

Para informações e envio de dúvidas, a Secretaria de Cultura e Turismo disponibiliza o e-mail [email protected]

Mapa da Cultura

Cadastro individual: https://bit.ly/3ck5wNc