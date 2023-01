Com apoio da Prefeitura, o Sumaré Atlético Clube realizará neste sábado, dia 7, uma avaliação técnica (peneira) para garotos nascidos entre 2009 a 2013. O teste será no Campo do Jardim Alvorada, localizado na rua Luiz Campo Dall’Orto, 72, Jardim Alvorada. O objetivo do clube é a participação no Campeonato Paulista das categorias de base. A participação é gratuita e a inscrição deverá ser feita pelo site bit.ly/SacSumare.

Para os nascidos em 2012 e 2013, o horário será às 8 horas; para os nascidos em 2010 e 2011, às 9h30; e para os nascidos em 2009, às 11 horas. É recomendado chegar 45 minutos antes para a identificação.

É preciso apresentar o RG original, comprovação da vacinação contra o coronavírus, além de levar um quilo de alimento não-perecível (exceto sal), que será encaminhado para o Fundo Social de Solidariedade. Também é necessário utilizar chuteira (o campo é de grama natural), camisa branca, calção e meiões pretos.

A gestão da base do Sumaré é compartilhada entre dois gestores, o que permitirá a participação nas categorias SUB11, SUB13, SUB15 e SUB17, mediante avaliação do clube. “Nosso planejamento está mais forte em 2023 devido ao número de competições que vamos participar. Mais competitivo, maior exigência, vamos precisar compartilhar essa responsabilidade com nossos atletas. O processo natural é ir ficando mais difícil e nossos garotos precisam estar preparados para isso” explicou Herivelto Canhete, gestor das categorias de base do Sumaré AC, responsável pelas categorias de 10 a 14 anos.

“Nossos garotos nos enchem de orgulho e levam o nome de Sumaré por todo o Estado. Ampliar a participação em novas etapas e/ou competições é uma evolução natural do clube, que tem crescido cada vez mais. Estamos de portas abertas para o SAC e para nossos atletas!”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram “@SacSumare” e pela página do Facebook “Sac Sumaré AC – Base”.

TEMPORADA DE SUCESSO EM 2022

Os garotos do Sumaré chamaram atenção de patrocinadores e de grandes clubes em 2022 devido ao sucesso nas competições que disputaram. Ao todo, foram 6 títulos conquistados, pelas categorias SUB10, SUB11, SUB12 e SUB13. Recentemente, o time SUB13 representou a cidade no Campeonato Estadual da Categoria, disputado em Monte Alto, conquistando o título.

A base do Sumaré AC conta com o apoio da Prefeitura e de empresas parceiras que incentivam o esporte na cidade.