de decisões importantes. No sábado, a disputa foi no Centro Esportivo “Vereador José Pereira” contra o time “Bola de Ouro” pelo Brasileirão Cup. O SAC conquistou cinco vitórias.

No domingo, o jogo foi pelo Interior Cup. O time jogou contra o Velo Clube e teve duas vitórias e dois empates. Pelo Paulista Cup, o SAC jogou contra o time de Nova Odessa AC, vencendo os dois jogos pelo placar de dois a um.

“Ampliar a participação em novas etapas e/ou competições é uma evolução natural do clube, que tem crescido cada vez mais. Estamos de portas abertas para o SAC e para nossos atletas. Parabéns aos nossos garotos que nos enchem de orgulho.”, disse o prefeito Luiz Dalben.

A Prefeitura de Sumaré por meio da Secretaria de Esporte e Lazer apoia o campeonato. Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram “@SacSumare” e pela página do Facebook “Sac Sumaré AC – Base”.

Valor arrecadado com iniciativa permitirá que instituições realizem atividades especiais com estudantes da rede pública de ensino, fornecendo transporte e lanche; quem doar receberá benefícios em diversos espaços culturais da cidade de São Paulo

Chega ao fim no dia 2 de abril (domingo) o prazo de adesão ao programa Amigo do Museu da Língua Portuguesa/Museu do Futebol 2023. Promovida pelas duas instituições da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, esta iniciativa visa viabilizar visitas educativas de estudantes de escolas públicas às suas sedes, na cidade de São Paulo.

Nesta campanha, quem doar R$ 80 ou mais ao Museu da Língua Portuguesa e/ou ao Museu do Futebol estará contribuindo com a visita de crianças e adolescentes das escolas da rede pública de ensino – o valor arrecadado será utilizado para o transporte e lanches dos participantes. Vale lembrar que grupos de estudantes de escolas públicas têm gratuidade na visitação aos museus.

Quem participar da campanha Amigos do Museu 2023 receberá uma série de benefícios, como entrada gratuita no Museu da Língua Portuguesa, no Museu do Futebol, no Museu de Arte de São Paulo (Masp) e em eventos e programações realizados pela Organização Social Amigos da Cinemateca; e desconto na compra da entrada inteira em todas as unidades da Pina, no Programa de Amigos da Cinemateca e nos cursos realizados pela Organização Social Sociedade Amigos da Cinemateca. Além disso, receberá a Carteirinha de Amigo do Museu e também o Relatório Anual das Visitas das Escolas Públicas ao Museu.

Para fazer parte do programa Amigos do Museu, basta clicar em:

Museu do Futebol: https://museudofutebol.org.br/amigos-do-museu/

Museu da Língua Portuguesa: https://www.museudalinguaportuguesa.org.br/apoie/amigos-do-museu/

As carteirinhas terão validade até o final deste ano (31/12/2023).

Benefícios para o doador:

– entrada gratuita no Museu da Língua Portuguesa, no Museu do Futebol e no Museu de Arte de São Paulo (Masp);

– 50% de desconto na compra da entrada inteira em todas as unidades da Pina;

– entrada gratuita em eventos e programações realizados pela Organização Social Sociedade Amigos da Cinemateca;

– 50% de desconto no Programa de Amigos da Cinemateca;

– 10% de desconto em cursos realizados pela Organização Social Sociedade Amigos da Cinemateca;

– Carteirinha de Amigo do Museu;

– recebimento de Relatório Anual das Visitas de Escolas Públicas ao Museu, a ser enviado em janeiro de 2024.

A relação de instituições culturais na lista dos benefícios está sujeita a alterações. Os benefícios serão concedidos mediante apresentação da carteirinha de Amigo do Museu do Futebol / Museu da Língua Portuguesa e do documento de identidade nas bilheterias das instituições parceiras.