Sumaré Arena traz inédito “Me Leva Festival”

Único rodeio 100% coberto do Estado de São Paulo, o Sumaré Arena

Music também tem outras particularidades que honra o título do rodeio mais charmoso do Brasil. Além de uma iluminação repleta de painéis de leads que evidencia cada detalhe da estrutura do evento, a 9ª edição da festa, que acontece entre os dias 06 e 15 de abril, na Expo Águas Sumaré, traz pela primeira vez na história de um rodeio o “Me Leva Festival”.

No dia 07 de abril, quando subirem ao palco, Belo, Turma do Pagode, Pixote, Hungria e DJ FB irão fazer história no Sumaré Arena Music, que busca sempre inovar em suas atrações ao colocar um estilo diferente do sertanejo – que predomina em festas de peão. No mesmo dia, também se apresentam Jorge & Cristiano e Pagode do Renan.

O “Me Leva Festival” tem o intuito de reunir o melhor da música e já passou por várias cidades, entre elas: Vitória (Espírito Santo), Vinhedo (São Paulo), Porto Alegre (Rio Grande do Sul), Fortaleza (Ceará) e Curitiba (Paraná). Sempre bem recebido e com sucesso de público, o evento está se tornando uma referência no mercado musical.

A abertura da festa, dia 06 de abril, terá shows de Ana Castela, Guilherme & Benuto e Thiago Lins. O primeiro final de semana de shows se encerra, no dia 08, com Maiara & Maraisa, Luan Santana e O Clã.

Henrique & Juliano e Rayane & Rafaella abrem a segunda semana do Sumaré Arena Music, no dia 14, prometendo agitar o público que marcar presença. Sábado (15), o último dia do evento, Hugo & Guilherme, Zé Felipe e Maju Santana sobem ao palco para fechar com chave de ouro “o rodeio mais charmoso e moderno do Brasil”.

Além dos grandes shows, o público também poderá assistir a montaria em touros e a tradicional prova dos três tambores. A 9ª edição do Sumaré Arena Music, vai sediar, neste ano, a semifinal da Copa Wrangler Ekip Rozeta com o patrocínio da Pura Construtora e AVM Imóveis. A competição, temporada 2022/2023, que já contou com 60 etapas e distribuiu mais de um milhão de reais em prêmios, vai reunir em Sumaré os 25 melhores competidores do Brasil.

Nesta edição, vale destacar também o espaço privilegiado que o público que adquirir os ingressos do Sailor’s Área VIP Open Bar e dos camarotes corporativos terá. Para as mulheres que querem dar um retoque na maquiagem e no penteado, poderão usufruir dos serviços do Espaço Beauty Beleza Única. E, os homens podem dar um trato na barba ou no cabelo na Magno Barbearia.

Caminhoneira que é Musa do OnlyFans rebate Nicole Bahls

A ex-panicat Nicole Bahls deu o que falar ao dizer que preferia catar latinhas na rua do que entrar no OnlyFans, a plataforma de conteúdo adulto que já conquistou muitas famosas. A caminhoneira e influencer Juli Figueiró, que mudou de vida graças ao OnlyFans, saiu em defesa das mulheres que faturam com nudes e não economizou nas alfinetadas à apresentadora. Para ela, que também é ex-Miss Bumbum, trata-se de preconceito, hipocrisia e ignorância.

“Já estou acostumada com o julgamento de falsas moralistas. É hipócrita, [ela] se mostrava praticamente de graça na época do Pânico. Em várias entrevistas ela já falou que ganhava uma merreca para aparecer de biquíni minúsculo, sempre rebolando e se exibindo para a câmera. O que faço diferente dela? Faturo alto com isso. Simples assim. Em vez de me mostrar de graça, eu cobro por isso”, conta a loira que chega a embolsar R$ 85 mil por mês.