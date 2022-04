A Comissão Organizadora da Sumaré Arena Music proporcionou ao público que compareceu na festa mais charmosa do Brasil, entre os dias 08 e 16 de abril, muito mais que entretenimento, segurança e conforto. Foi muito mais além. A diretoria, através do presidente da festa, Marcos Roberto Santos (Marquinhos da AVM), ofereceu dignidade a milhares de famílias. Com o intuito de ajudar o próximo, foi criado o ingresso solidário.

Quem comprou o ingresso do setor Pista ou Área Vip para qualquer dia do evento, e levou um quilo de alimento não perecível, pagou a metade do valor do ingresso. Mais de 20 toneladas de alimentos foram arrecadadas – uma das maiores arrecadações em um único evento na história do município. Os alimentos serão doados para o Rotary Club de Sumaré, que fará o envio para o Rotary Club de Petrópolis, cidade serrana do Estado do Rio de Janeiro, que enfrenta uma catástrofe sem precedentes, em razão das fortes chuvas, desabrigando centenas de famílias.

“Ficamos dois anos sem poder fazer a festa em razão da pandemia do coronavírus. Foi uma época muito triste, pois perdemos muitos amigos para a doença e não podemos levar alegria para a população de Sumaré e região. Em todos os anos, sempre pensamos no próximo, e principalmente, nesta edição, tivemos várias iniciativas sociais, entre elas o ingresso solidário e o Desafio do Bem, que arrecadamos R$ 50 mil para o Hospital de Amor, da cidade de Barretos/SP”, pontuou Marcos Roberto Santos (Marquinhos da AVM), presidente do Sumaré Arena Music.

Presidente do Rotary Club de Sumaré, Cesarino Carvalho Junior, enalteceu a parceria com a Comissão Organizadora do Sumaré Arena Music. “A parceria entre Sumaré Arena Music e Rotary Club de Sumaré, na coleta de alimentos e distribuição às entidades não governamentais, tem sido um sucesso nos últimos anos. Neste ano, quando estaremos encaminhando à cidade de Petrópolis, por meio do Rotary Club de Petrópolis – Cidade Imperial, repete o sucesso. Petrópolis sofreu com as chuvas e seus moradores afetados. Nossa parceria está indo além das fronteiras da nossa cidade. Obrigado ao Sumaré Arena Music pela parceria”.