Sumaré Arena 23 vai ter semifinal de montaria

Definitivamente o Sumaré Arena Music está entre

as maiores festas de rodeio do Brasil. O rodeio mais charmoso e moderno do Brasil, que acontece entre os dias 06 e 15 de abril, na Expo Águas Sumaré, em Sumaré/SP, vai sediar, neste ano, a semifinal da Copa Wrangler Ekip Rozeta com o patrocínio da Pura Construtora e AVM Imóveis. A competição, temporada 2022/2023, que já contou com 60 etapas e distribuiu mais de um milhão de reais em prêmios, vai reunir em Sumaré os 25 melhores competidores do Brasil.

A 9ª edição do Sumaré Arena Music, terá no primeiro final de semana – além da semifinal da Copa Wrangler Ekip Rozeta – pela segunda vez na história da festa, a prova Team Penning. Na segunda semana, será a vez do rodeio por equipes, também organizado pela Ekip Rozeta e a tradicional prova dos três tambores. Muita adrenalina e emoção são esperados nos dois finais de semana do evento. Se prepare porque “um novo show vai começar”.

MONTARIA EM TOUROS

É a modalidade mais tradicional do rodeio. O competidor segura a corda americana – que envolve o corpo do animal – com apenas uma das mãos. A outra – que fica livre – denominada “mão de equilíbrio” não pode tocar em nada, nem no próprio corpo, cerca/arena ou no lombo/corpo do animal. Os juízes levam em consideração na avaliação de uma montaria o grau de dificuldade que o animal impõe ao competidor, enquanto maior, melhor a nota, desde que demonstre total domínio sobre o mesmo e suporte o tempo regulamentar que é de 8 segundos e varia de 0 a 100 pontos.

TRÊS TAMBORES

É a única prova feminina do rodeio. A prova teve início na década de 40, no Texas, Estados Unidos, mais precisamente em 1948, onde ocorreu a primeira prova e garantiu a participação das mulheres em rodeios. A prova conta com um sistema totalmente eletrônico. Ao ultrapassar a linha imaginária que liga um conjunto de fotocélula o cronômetro é automaticamente disparado. A competidora tem que contornar três tambores dispostos de forma triangular no menor tempo possível. Caso venha derrubar algum tambor, ela será penalizada em cinco segundos por tambor derrubado. Logo após a sua apresentação ela tem o seu animal vistoriado. Se tiver alguma marca proveniente de chicote/espora fora de padrão será automaticamente desclassificada.

TEAM PENNING

Team Penning é um evento esportivo que envolve a movimentação de gado por equipes de cavaleiros a cavalo. Nesta modalidade, cada grupo é formado por três participantes. A equipe precisa separar os bois que estão identificados com um número, e vence quem guardar os animais no cercado em menos tempo. O esporte consiste em uma prova de habilidade, velocidade, agilidade e, especialmente, entrosamento. Com origem nos Estados Unidos, Texas, no final do século 19, o Team Penning (team = equipe/pen = curral) era praticado como meio de lida nas fazendas de gado, em que era necessário separar um animal do rebanho para execução das tarefas diárias do campo.

RECONHECIMENTO

O Sumaré Arena Music coleciona vários títulos e é um dos eventos mais respeitados pelos contratantes, artistas e competidores do Brasil. A festa já foi eleita o Rodeio Revelação do ano de 2017, e a segunda melhor festa em organização e estrutura de 2017. Por seu trabalho no Sumaré Arena Music, também em 2017, Michel Wintoniak, foi eleito o melhor diretor de rodeio do Brasil. Todos os prêmios e indicações foram feitos através da Revista 8 Segundos Country, conceituada publicação do gênero.

EKIP ROZETA

A Copa Wrangler Ekip Rozeta é um campeonato de Rodeio que está presente nas principais arenas do Brasil, realizando competições de Montaria em Touros e Montaria em Cavalos no estilo Cutiano. A temporada atual teve início em abril de 2022 e deve contar com mais de 60 etapas nos estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, até o fim deste ano.

Com um seleto time de competidores em ambas as modalidades, as etapas da Ekip Rozeta são referência em qualidade devido ao alto nível das montarias, contando também com o Curral de Elite, do qual fazem parte as principais tropas e boiadas do Brasil.

Fundada por iniciativa de um grupo de competidores de Rodeio em parceria com o comentarista Enrique Moraes, que se uniram com o objetivo de formar um time de alto nível na Montaria em Touros para se apresentar nos grandes eventos do Brasil, a Ekip Rozeta teve sua primeira temporada oficial como um campeonato em 2010, e desde então cresceu a cada ano, ganhando espaço e respeito dentro do Rodeio nacional.

Alguns anos após a criação do campeonato de Montaria em Touros, um grupo de competidores de Montaria em Cavalos também se reuniu para formar a Copa Cutiano Rozeta, campeonato que teve início em 2015 e se transformou em um verdadeiro marco para a modalidade, trazendo valorização, visibilidade, organização e investimentos que ajudaram a reerguer as competições da montaria tipicamente brasileira.

Ao longo de sua história, a Ekip Rozeta já realizou mais de 600 etapas em cerca de 200 eventos diferentes, incluindo alguns dos mais renomados do cenário nacional como a Festa do Peão de Colorado (PR), Festa do Peão de Americana (SP), Rodeio de Aparecida do Taboado (MS), Guaxupé Rodeio Festival, FAICI – Festa do Peão de Indaiatuba (SP), Sumaré Arena Music (SP), Rodeio de Juína (MT), Rodeio de Palestina (SP), Rodeio de Rio Verde (GO), Country Bulls de São José do Rio Preto (SP), DivinaExpo de Divinópolis (MG), entre outras.

INGRESSOS

Para garantir o seu ingresso, acesse o site Guichê Web (https://www.guicheweb.com.br/sumare-arena-music_18903). Aberto todos os dias das 10h às 20h, o Trailer Sumaré Arena Music é um dos pontos de vendas oficiais e fica localizado na Praça das Bandeiras, região central do município. Mais informações, através do telefone (19) 3873 2442 / (19) 9 9277 4809 / www.sumarearena.com.br.

SUMARÉ ARENA MUSIC

Além de arquibancada, Arena Pista, Área VIP, Área VIP Open e camarotes corporativos, o local ainda terá uma estrutura completa com praça de alimentação, palco Evoke e estacionamento. O complexo vai contar com o apoio e monitoramento da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar para garantir a segurança do público.

Com o rodeio 100% coberto, o Sumaré Arena Music 2023 será realizado em um espaço de 79.000 metros quadrados, sendo 12.000 metros quadrados de área coberta, asfaltada, 100% monitorada e com infraestrutura de primeiro mundo. Prepare seu coração! Você vai se surpreender!

SHOWS

06/04 – Ana Castela e Guilherme & Benuto

07/04 – Me Leva Festival (Belo, Turma do Pagode, Pixote, Hungria e DJ FB)

08/04 – Maiara & Maraisa e Luan Santana

14/04 – Henrique & Juliano e Rayane & Rafaella

15/04 – Hugo & Guilherme e Zé Felipe

SUMARÉ ARENA MUSIC

Data: 06 a 15 de abril

Local: Expo Águas Sumaré – Rua Ângelo Ongaro, 1.700 – Parque Residencial Casarão – Sumaré/SP.

Informações: (19) 3873 2442 / (19) 9 9277 4809 / www.sumarearena.com.br

