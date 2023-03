Sumaré Arena 23 elege a sua realeza

A realeza do Sumaré Arena Music 2023 está eleita.

Na última sexta-feira (10), 11 candidatas finalistas concorreram ao posto de Rainha, Princesa e Miss Simpatia do rodeio mais charmoso e moderno do Brasil. O evento aconteceu no Sailor’s Container, em Sumaré. O grande público que marcou presença ainda curtiu os shows de João Vitor e Thiago Lins. A 9ª edição da festa acontece entre os dias 06 e 15 de abril, na Expo Águas Sumaré.

A modelo Samira Bartolomeu, 28 anos, foi eleita a Rainha do Sumaré Arena Music- 1a da realeza. A sumareense, que cursa gestão financeira, conquistou os jurados que durante todo o desfile avaliaram a beleza, desenvoltura e simpatia das candidatas. Vale lembrar que o concurso contou com o recorde de 33 inscritas. Todas elas participaram da seletiva que aconteceu no dia 2 de março no Shopping ParkCity Sumaré, classificando 11 candidatas para a grande final.

“Agradeço a todos que fizeram parte desse momento e me ajudaram nesta etapa tão sonhada. Estou muito feliz e com certeza o público sentirá essa gratidão. Quero encontrar todos os moradores de Sumaré e região nesta festa tão charmosa e linda que é o Sumaré Arena Music e eu como a Rainha do ano de 2023 estarei de braços abertos para recepcioná-los da melhor maneira possível. Espero que a festa fique na memória de todos. Encontro vocês no Sumaré Arena Music”.

O título de Princesa ficou para Evelyn Berger. Aos 20 anos de idade, a modelo e estudante de biomedicina, reside em Sumaré- a 2a da realeza. “É um prazer enorme, estou muito feliz e ansiosa de poder levar esse título durante todo o ano, representando essa cidade linda. Vou honrar essa confiança com muita dedicação e simpatia! Gostaria de agradecer a todos que torceram por mim. E, ao público que vai para a festa, tenho certeza que irão se divertir muito neste evento que promete!”.

Maria Fernanda Martins, de 21 anos, ganhou o título de Miss Simpatia. A modelo está cursando medicina veterinária e é moradora da cidade de Americana. “É um sentimento incrível, a realização de um sonho. Estou muito feliz e até agora a ficha não caiu, uma explosão de sentimentos! Já fui várias vezes no rodeio de Sumaré e sempre me surpreendi e agora então fazendo parte da realeza tenho certeza que será mais incrível ainda. Você de Sumaré e região não pode perder essa festa! A festa mais charmosa do Brasil te espera e a gente também!”.

Além do privilégio de representar a autoridade máxima da corte durante todas as noites do Sumaré Arena Music, a Rainha irá receber uma premiação em dinheiro no valor de R$ 2 mil, além de prêmios dos patrocinadores do evento. A Princesa receberá R$ 1 mil, mais prêmios dos patrocinadores, e a Miss Simpatia R$ 500,00, mais prêmios dos patrocinadores. O concurso e toda a sua coordenação foi realizada pela Comissão Organizadora do Sumaré Arena Music.

PROGRAMAÇÃO

A grade artística está recheada de novidades. A abertura do evento, dia 06 de abril, Ana Castela e Guilherme & Benuto sobem ao palco. No dia seguinte, 07 de abril, a grande novidade. Reunindo o melhor do samba, pagode & hip hop em um único evento, o “Me Leva Festival” chega para fazer história no Sumaré Arena Music com as apresentações de Belo, Turma do Pagode, Pixote, Hungria e DJ FB. O primeiro final de semana de shows se encerra, no dia 08, com Maiara & Maraisa e Luan Santana.

Henrique & Juliano e Rayane & Rafaella abrem a segunda semana do Sumaré Arena Music, no dia 14, prometendo agitar o público que marcar presença. Sábado (15), o último dia do evento, Hugo & Guilherme e Zé Felipe sobem ao palco para fechar com chave de ouro “o rodeio mais charmoso e moderno do Brasil”.

Neste ano, o Sumaré Arena Music vai sediar a semifinal da Copa Wrangler Ekip Rozeta com o patrocínio da Pura Construtora e AVM Imóveis. A competição, temporada 2022/2023, que já contou com 60 etapas e distribuiu mais de um milhão de reais em prêmios, vai reunir em Sumaré os 25 melhores competidores do Brasil. Além da tradicional prova dos três tambores, pela segunda vez na história da festa, será realizada a prova Team Penning.

Na área gastronômica, food trucks com uma grande variedade de lanches, porções, salgados e doces estarão à disposição do público que preza por uma alimentação diversificada.

INGRESSOS

Para garantir o seu ingresso, acesse o site Guichê Web (https://www.guicheweb.com.br/sumare-arena-music_18903). Aberto todos os dias das 10h às 20h, o Trailer Sumaré Arena Music é um dos pontos de vendas oficiais e fica localizado na Praça das Bandeiras, região central do município. Mais informações, através do telefone (19) 3873 2442 / (19) 9 9277 4809 / www.sumarearena.com.br.

SUMARÉ ARENA MUSIC

Além da Arena Pista, Área VIP, Sailor’s Área VIP Open Bar e camarotes corporativos, o local ainda terá uma estrutura completa com praça de alimentação, Palco Notícia FM e estacionamento. O complexo vai contar com o apoio e monitoramento da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar para garantir a segurança do público.

Com o rodeio 100% coberto, o Sumaré Arena Music 2023 será realizado em um espaço de 79.000 metros quadrados, sendo 12.000 metros quadrados de área coberta, asfaltada, 100% monitorada e com infraestrutura de primeiro mundo. Prepare seu coração! Você vai se surpreender! “Um novo show vai começar”.

SHOWS

06/04 – Ana Castela e Guilherme & Benuto

07/04 – Me Leva Festival (Belo, Turma do Pagode, Pixote, Hungria e DJ FB)

08/04 – Maiara & Maraisa e Luan Santana

14/04 – Henrique & Juliano e Rayane & Rafaella

15/04 – Hugo & Guilherme e Zé Felipe

SUMARÉ ARENA MUSIC

Data: 06 a 15 de abril

Local: Expo Águas Sumaré – Rua Ângelo Ongaro, 1.700 – Parque Residencial Casarão – Sumaré/SP.

Informações: (19) 3873 2442 / (19) 9 9277 4809 / www.sumarearena.com.br

