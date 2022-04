Os vereadores de Sumaré se reúnem em plenário nesta quarta-feira (27) para discussão e votação de cinco projetos. As votações começam com o Projeto de Lei nº 87/2022, de autoria do vereador Alan Leal (Patriota). A proposta dispõe sobre a proibição de canis e gatis clandestinos e comercialização de animais provenientes destes locais no município.

A sessão desta semana, que deveria ocorrer na terça-feira como de costume, foi deslocada para o dia subsequente, por conta de verificação nos equipamentos de votação e transmissão presentes na sede do Legislativo. A 13ª reunião ordinária do ano será transmitida normalmente, a partir das 10h, pelo canal da Câmara no YouTube. A Ordem do Dia segue com a discussão dos PLs nº 89/2022, apresentado pelo vereador Willian Souza (PT), que denomina a Rua 04 do bairro Jardim Davina de “Rua Carmem Pinheiro da Silva”; e nº 90/2022, também de autoria do presidente do Legislativo sumareense, que denomina a Rua 03 do bairro Jardim Davina de “Rua Geovany Teixeira da Silva”.

Em seguida, será votado o PL nº 99/2022, do vereador Sirineu Araújo (PL). A propositura cria o memorial da migração nordestina na cidade de Sumaré e dá outras providências.

Também apresentado pelo vereador Willian Souza, o PL nº 101/2022, que denomina a Rua 01 do bairro Jardim Davina de “Rua Maycon Douglas de Osti”, encerra a pauta da sessão.