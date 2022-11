A Copa do Mundo começa dia 20 de novembro e o Brasil já tem dia e horário para entrar em campo. No país do futebol, já é tradição, entre a maior parte da população, parar para assistir aos jogos e torcer pela Seleção Brasileira.

Porém, os dias de jogos não são considerados feriados ou pontos facultativos. Considerando a importância cultural da Copa para os brasileiros, a ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) sugere que os estabelecimentos suspendam o atendimento no horário dos jogos para permitir que os colaboradores acompanhem a partida e, também, avisar os consumidores, com antecedência, sobre os horários de funcionamento nos dias de jogos.

Na primeira fase da competição, o Brasil terá jogos às 13h e 16h. Nos dias 24/11 (Brasil x Sérvia, às 16h), 28/11 (Brasil x Suíça, às 13h) e 2/12 (Brasil x Camarões, às 16h).

Quando os jogos forem às 13h, a sugestão da ACIAS é que os colaboradores assistam aos jogos no local de trabalho, sem desconto das horas. Os estabelecimentos fecham durante a partida, reabrindo logo após o encerramento do jogo. Quando os jogos forem às 16h, a sugestão é liberar os funcionários às 15h e fazer um acordo para pagamentos das horas.