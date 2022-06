A Boa Vista, empresa que aplica inteligência analítica de ponta na transformação de informações em insumos para decisões em concessão de crédito e negócios em geral, e a ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré), realizam de 27 de junho a 3 de julho a campanha Acertando suas Contas, um dos mais tradicionais eventos de renegociações de dívidas e a maior iniciativa de promoção da sustentabilidade do crédito do país.

Promovido de forma pioneira pela Boa Vista, o Acertando suas Contas já beneficiou, desde o seu lançamento em 2010, mais de 1 milhão de famílias, possibilitou mais de 400 mil renegociações de dívidas e contou com mais de quatro mil empresas em mais de 170 ações organizadas em mais de 30 cidades do país. Em 2022 a iniciativa é retomada presencialmente em parceria com as Associações Comerciais e Empresariais.

Segundo Lola de Oliveira, diretora de Marketing, da Boa Vista, o Acertando suas Contas se consolidou ao colocar consumidores e empresas lado a lado, em um ambiente acessível, seguro e harmonioso de renegociações de dívidas, em condições e prazos diferenciados, e sem qualquer tipo de intermediário. “Há 12 anos a campanha associa a oportunidade de renegociação de dívidas vencidas com orientação financeira ao consumidor para contribuir com a construção de um sistema de crédito sustentável”, ressalta Lola.

A campanha Acertando suas Contas também é reconhecida por promover a educação financeira aos consumidores, ao disseminar, por meio de cartilhas e palestras, orientações que ajudam os seus participantes a entender a importância de ter um controle melhor das finanças, desde o que ganham, o que gastam com despesas fixas e variáveis, e até mesmo como poupar para realizar projetos e sonhos, como realizar uma viagem, fazer um curso ou mesmo comprar um imóvel.

Em Sumaré, a campanha Acertando suas Contas será realizada na sede da ACIAS, em horário comercial. Para participar, o consumidor precisará comparecer com o RG e CPF, para que os atendentes realizem a consulta no banco de dados do SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito). Após obter as orientações na ACIAS, o consumidor deverá negociar o débito diretamente no estabelecimento credor, levando um cupom da campanha. É possível também conhecer as cidades e as empresas participantes da campanha Acertando suas Contas 2022 pelo site www.acertandosuascontas.com.br.

Acordo Certo

Todo consumidor com dívida vencida e não paga interessado em regularizar os débitos, positivar o nome, e voltar a ter acesso ao crédito pode também fazê-lo por meio da plataforma Acertando suas Contas, www.acertandosuascontas.com.br. Adquirida pela Boa Vista em dezembro de 2020, a plataforma conta com mais de 30 empresas parceiras e oferece até 99% de desconto, com um só cadastro e zero ligações. Gratuito, o processo é feito totalmente online.

SOBRE A BOA VISTA

A Boa Vista, empresa brasileira de inteligência analítica, foi criada em 2010 a partir do SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), o primeiro banco de dados do país, consolidando-se como referência no apoio à tomada de decisão em todas as fases do ciclo de negócio.

É precursora do Cadastro Positivo e no propósito de incluir consumidores no mercado de crédito, apoiando-os na construção de um relacionamento sustentável com as empresas credoras, por meio da disponibilização de informações de educação financeira e serviços gratuitos em seus canais oficiais como o site www.consumidorpositivo.com.br e o app Boa Vista Consumidor Positivo.

A empresa tem por princípio a segurança e a privacidade dos dados e suas soluções estão 100% em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), tendo sido reconhecida como a primeira do segmento financeiro e de gestão de bancos de dados a obter a certificação ISO 27701, norma internacional referente à segurança e privacidade da informação.

Em 2020, a Boa Vista tornou-se a primeira empresa de capital aberto em seu segmento, dando início à uma estratégia de crescimento por meio de aquisições de empresas com as mesmas características na aplicação de inteligência analítica às suas soluções, como a Acordo Certo – especialista em recuperação de crédito – e a Konduto, autoridade em antifraude para e-commerce e pagamentos digitais. Em 2021, também de forma pioneira, lançou o CEA (Centro de Excelência em Analytics), levando a empresa para a fronteira do conhecimento no desenvolvimento de algoritmos de alta performance.