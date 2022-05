A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Sumaré, por meio do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), está com inscrições abertas para o curso de capacitação “Meu Emprego – Trabalho em Equipe”. Com duração de 12 encontros, o objetivo do curso é orientar e preparar o trabalhador na busca de um emprego compatível com seus interesses, habilidades e qualificação profissional.

Durante a capacitação, os participantes recebem dicas para elaboração de currículos e preparação para entrevistas de emprego, são incentivados a conhecer a si mesmos, suas habilidades e competências, e a estabelecer metas de trabalho e de vida para que tenham sucesso na busca por uma colocação no mercado.

Realizando em parceria com o Governo do Estado, o curso é voltado a pessoas que estejam desempregadas, maiores de 16 anos.

Para se inscrever é necessário apresentar RG, comprovante de endereço, o número do PIS/NIS, título de eleitor, e carteira de reservista, no caso dos candidatos do sexo masculino. Mais informações pelo Whatsapp, por meio do número (19) 3803-3003 As inscrições são limitadas.

As inscrições já estão abertas e permanecem durante todo o mês de maio. Caso a procura seja alta, há a possibilidade de montar mais de uma turma. A capacitação começa na primeira quinzena de junho em data ainda a ser definida com base nas inscrições.

Serviço:

Capacitação ‘Meu Emprego – Trabalho em Equipe’

Duração: 12 encontros

Público-alvo: desempregados maiores de 16 anos

Inscrições gratuitas: PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) – Rua Ipiranga, 316. Centro, Sumaré.

Documentos necessários: RG, comprovante de endereço, número do PIS/NIS, título de eleitor, e carteira de reservista (candidatos do sexo masculino).

Mais informações: (19) 3803-3003 (whatsapp)