Sumaré está recebendo 20 novas academias ao ar livre, fruto de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Dirceu Dalben à prefeitura, no valor de R$ 440 mil! Na terça-feira (04), o parlamentar acompanhou o início da instalação dos equipamentos, acompanhado do prefeito Luiz Dalben.

“Este é mais um investimento em esportes, lazer, saúde e bem-estar para a população. Fico muito feliz em poder contribuir com o desenvolvimento de Sumaré e com mais qualidade de vida para os moradores!”, falou o deputado.

Junto do prefeito, Dalben esteve na praça do Jardim São Carlos, que já recebeu a nova academia. Os equipamentos também já foram instalados no Parque Florença e ainda serão contemplados os bairros: Vila Miranda, Parque São Bento e Parque Versailles (região central); Jardim dos Ipês, Recanto dos Sonhos, Maria Antonia e Jardim Dall’Orto (região do Maria Antonia); Dom Bosco, Vila San Martin, Jardim Barcelona (região do Matão); Jardim Picerno II, Residencial Bordon, Jardim Lucélia e Campo Belo (região do Picerno); Jardim Nova Veneza, na Avenida Brasil e na Rua Artur Nogueira (região de Nova Veneza); Parque Bandeirantes e Residencial Santa Joana (região da Área Cura).

“O deputado Dirceu Dalben é um grande parceiro do nosso município, tem nos auxiliado muito com suas emendas e intermediado grandes investimentos para Sumaré. São obras de infraestrutura, na Saúde, Educação, importantes projetos sociais e investimentos em esportes e lazer. Além das academias, também estão sendo instaladas atualmente na nossa cidade cinco mínis arenas esportivas, em diferentes regiões, e temos recursos garantidos pelo deputado para reforma do Centro Esportivo e campos municipais. Só tenho a agradecer! Nosso muito obrigado, deputado! Deus abençoe”, agradeceu o prefeito Luiz Dalben.

Ao todo, o deputado já destinou R$ 2,23 milhões via emendas parlamentares para a área de esportes e lazer em Sumaré. São R$ 440 mil para as academias ao ar livre, R$ 1,05 milhão para as “areninhas” – que contam com quadra de futebol society, quadra de basquete 3×3, arquibancadas e iluminação de LED – e mais R$ 745,3 mil para a reforma de campos municipais e do ginásio mais antigo do Centro Esportivo, arquibancada e pista de atletismo.

“O trabalho por mais qualidade de vida e justiça social continua! Contem sempre com nosso mandato!”, finalizou o Deputado Dalben.