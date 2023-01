Eleito pelos associados, o empresário e administrador de empresas Ricardo Steinbruch

de 64 anos, atuante há mais de 40 anos no setor, assumiu, a partir deste mês, a presidência da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) para o triênio 2023/2025, juntamente com os novos membros do Conselho de Administração e três vice-presidentes executivos: Giuliano Donini, da Marisol, Flavio Gurgel Rocha, do Grupo Guararapes, e Grasiela Moretto, da Ufo Way .

O novo presidente, ligado à Vicunha, sucede a Fernando Valente Pimentel, que ocupou o cargo por duas gestões consecutivas e passa a desempenhar a função de diretor-superintendente e a integrar a galeria de presidentes eméritos da entidade.

Ricardo Steinbruch salienta que a Abit tem atuado de modo eficaz em várias frentes, tanto na proposição de políticas públicas relevantes, quanto na produção e disseminação de conhecimento e ações de apoio e estímulo ao avanço tecnológico e defesa setorial. “Trabalharemos com determinação para que a trajetória da entidade continue bem-sucedida e para a conquista de novas e importantes vitórias para o desenvolvimento da indústria têxtil e de confecção”, enfatiza, ponderando: “teremos um triênio interessante pela frente, com um governo que precisará pensar na reindustrialização do País. Queremos fortalecer ainda mais a entidade com pautas propositivas”.

O novo presidente é bacharel em Administração de Empresas pela FGV — Fundação Getúlio Vargas. Desenvolveu sua carreira na Indústria Têxtil, onde atua há mais de 40 anos. É Presidente do Conselho de Administração da Vicunha Têxtil, AVCO Polímeros Brasil, Finobrasa Agroindustrial S.A., Pajuçara Confecções S.A. e Fibra Empreendimentos Imobiliários. Conselheiro das empresas: Textília S.A., Elizabeth S.A. Indústria Têxtil, Vicunha Steel S.A. e Vicunha Aços S.A., Diretor Presidente da Vicunha Ecuador S.A., Diretor da Vicunha Uruguay S.A., Diretor Superintendente da Rio Iaco Participações S.A.

Ricardo Steinbruch foi Membro do Conselho da CSN — Cia. Siderúrgica Nacional e Presidente do Conselho do Banco Fibra. Steinbruch também é membro dos Conselhos do IEDI, ICESP (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo), Coscex (Fiesp) e do Conselho Consultivo da Pinacoteca. É Patrono do Masp e Museo Reina Sofia (Madri) e integra o Programa de Associados MAM Rio. É brasileiro, casado e tem três filhos.

Sobre a Abit

A Abit tem 66 anos e é uma das mais importantes e atuantes entidades dentre os setores econômicos do País. Representa a força produtiva de 24,6 mil empresas (desde empresas produtoras de fibras, passando por fiações, tecelagens, malharias, tecidos técnicos, não tecidos, estamparias, aviamentos até as confecções), de distintos portes, instaladas por todo o território nacional, que empregam cerca de 1,36 milhão de trabalhadores e geram, juntas, um faturamento anual de R$ 161,4 bilhões.

Conselho Administrativo da Abit

CARGO NOME EMPRESA Presidente Ricardo Steinbruch Vicunha 1º Vice-Presidente Giuliano Donini Marisol 2º Vice-Presidente Flávio Gurgel Rocha Guararapes 3º Vice-Presidente Grasiela Moretto Ufo Way Conselheiro Vice-Presidente Fuad Mattar Paramount Conselheiro Vice-Presidente Guilherme Colonna Rosman DeMillus Conselheiro Vice-Presidente Ivan José Bezerra de Menezes TBM Conselheiro Vice-Presidente Ivo Rosset Rosset Conselheiro Vice-Presidente Luiz Arthur Pacheco de Castro Sinditêxtil-SP Conselheiro Vice-Presidente Marco Antônio Branquinho Junior Cedro Conselheiro Vice-Presidente Romeu Antonio Covolan Canatiba 1º Conselheiro Secretário Mauro Henke Dystar 2º Conselheiro Secretário José Altino Comper Sintex 3º Conselheiro Secretário Paulo Walter Leme dos Santos Comask 1º Conselheiro Tesoureiro Alfredo Emílio Bonduki Kalina 2º Conselheiro Tesoureiro Mário Adriano Leão Sette Coteminas 3º Conselheiro Tesoureiro Gilberto Mestriner Stocche Santista Conselheiro Adriana Saliba Morasco Lycra Conselheiro Alberto Conrad Lowndes Haco Conselheiro Alessandro Pascolato Santaconstância Conselheiro Antonio Cesar Berenguer de Bittencourt Gomes CIRJ – RJ Conselheiro Antonio Greco Fiação Alpina Conselheiro Antonio Valter Trombeta Sindiroupas SP Conselheiro Aroldo Teodoro Campos Sindimalhas MG Conselheiro Carlos Alberto Mazzeu Lupo Conselheiro Carlos Alexandre Winderlich Ferraz Sindivest Maringá Conselheiro César Pereira Döhler Döhler Conselheiro Claudio Dini Dini Têxtil Conselheiro Leandro Pereira Sinditêxtil-CE Conselheiro Daniel Borger Norfil Conselheiro Dênis Luis Lunelli Lunelli Conselheiro Eli Kattan Afipol Conselheiro Fabio Hering Cia Hering Conselheiro Felipe Alexandre Felipe Neto Ind. Têxtil Apucarana Conselheiro Guilherme Weege Malwee Conselheiro Hari Hartmann Sindivest Salvador Conselheiro Hugo Kitagawa Rhodia Conselheiro João Karsten Neto Karsten Conselheiro Leonardo Sant´anna Sinditec Conselheiro Lineu Jorge Frayha Indorama Conselheiro Lineu Jorge Frayha Indorama Conselheiro Mateus Inacio

ABINT Conselheiro Mauro Barreira Fernandes Júnior Unifi Conselheiro Paulo Sérgio De Biagi de Oliveira ABRAFAS Conselheiro Paulo Henrique de Lima Pustiglione DuPont Conselheiro Paulo Totaro Lorsa Conselheiro Rainer Zielasko Fiasul Conselheiro Ricardo Axt Textil Farbe Conselheiro Rogério Mascarenhas Cezarino Sift-MG Conselheiro Romeu Trussardi Neto Trousseau Conselheiro Tiago Peixoto Cataguases Conselheiro Fiscal Carlos Zabani Hudtelfa Conselheiro Fiscal Marcos Antonio De Marchi Vicunha Conselheiro Fiscal Rui Altenburg Altenburg Conselheiro Fiscal Matheus Diogo Fagundes Audaces Conselheiro Fiscal Luiz Augusto Barreto Rocha BDS Conselheiro Fiscal Luca Pascolato Santaconstância

PRESIDENTES EMÉRITOS

Paulo Antonio Skaf

Josué Gomes da Silva

Aguinaldo Diniz Filho

Rafael Cervone Netto

Fernando Valente Pimentel

