Estão abertas as inscrições para curso gratuito e online sobre Fundamentos da Gestão de Projetos, que acaba de ser lançado pela FM2S Educação e Consultoria, startup sediada no Parque Científico e Tecnológico da Unicamp.

A área de gestão de projetos reúne um conjunto de práticas e competências utilizadas para planejar, executar, monitorar e controlar os projetos de uma organização. Com uma gestão eficiente, o desempenho da empresa melhora, já que as decisões são tomadas com mais confiança, por meio de dados e ações. Assim, custos, gastos e valor agregado de produtos são facilmente reduzidos, trazendo, também, aumento dos lucros.

Nesse sentido, a capacitação oferecida pela startup aborda conceitos sólidos relacionados aos fundamentos da gestão de projetos, além de case com conhecimento aplicado.

As aulas trazem desde a definição do problema ao estabelecimento de metas, passando por construção assertiva de plano, gerenciamento de recursos, cumprimento de prazos e análise de resultados. Também são abordadas boas práticas disseminadas pelo PMI (Project Management Institute) e estruturadas no PMBoK (Project Management Body of Knowledge), guia com um conjunto de práticas, considerado a base do conhecimento na área.

O curso é voltado para assistentes, analistas, gerentes, especialistas ou qualquer profissional que tenha interesse em aprimorar suas capacidades sobre a temática.

As vagas para o curso “Fundamentos da Gestão de Projetos” são limitadas e as inscrições podem ser feitas até 30 de novembro, em https://ead.fm2s.com.br/curso/fundamentos-da-gestao-de-projetos-fm2s/. O acesso é válido por 30 dias após inscrição, com certificado incluso.

Informações sobre outras capacitações da FM2S estão em https://ead.fm2s.com.br. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp – (19) 99132-0984.