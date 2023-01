Em janeiro, a FM2S Educação e Consultoria, startup edtech

sediada no Parque Científico e Tecnológico da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), disponibiliza cursos online e gratuitos em sua plataforma, abertos a todas as pessoas interessadas, em áreas como carreira, liderança, melhoria contínua e soft skills (habilidades sociais).

São 11, no total: White Belt e Yellow Belt, com certificação em Lean Seis Sigma validada internacionalmente; Introdução ao Lean e Introdução ao Lean Healthcare; OKR (Objectives and Key Results); Fundamentos da Gestão de Projetos; Fundamentos da Gestão da Produção Industrial; Fundamentos da Gestão da Qualidade; Criatividade – Princípios e Técnicas; Gestão de Conflitos; e Empatia.

“Atualmente, o mercado de trabalho valoriza o profissional capacitado, com conhecimento técnico, e mais do que isso: que tenha, também, habilidades sociais e de convívio, que podem ser aprendidas e aperfeiçoadas”, pontua Virgilio Marques dos Santos, fundador e CEO da startup e Doutor em Engenharia Mecânica pela Unicamp.

Todas as capacitações trazem conceitos sólidos e exemplos práticos, com cases de como aplicar a teoria no dia a dia e no ambiente de trabalho. Os professores são formados por instituições como Unicamp, Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), entre outras.

Segundo o CEO, “nosso intuito, ao disponibilizar todos esses cursos gratuitos, é possibilitar o acesso ao conhecimento a todas as pessoas interessadas, pois acreditamos que ele seja a mola propulsora para o desenvolvimento do País”.

As inscrições devem ser feitas até o dia 31 de janeiro, em https://ead.fm2s.com.br/cursos/cursos-gratis/. É possível se inscrever em quantos cursos desejar. O acesso é válido por 90 dias após a inscrição, com certificado incluso.

Informações sobre outras capacitações da FM2S estão em https://ead.fm2s.com.br. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp – (19) 99132-0984.

Sobre as capacitações gratuitas



Duas das formações oferecidas inserem os estudantes no universo Lean Six Sigma: a primeira, White Belt, apresenta uma introdução a ele, com identificação de problemas na rotina e foco em melhoria. Já o Yellow Belt auxilia os profissionais a analisar, de modo mais crítico, quais problemas emperram os processos de trabalho.

O curso Introdução ao Lean trabalha conceitos fundamentais da metodologia Lean e sete desperdícios – transporte, inventário, movimento, espera, superprocessamento, superprodução e defeitos –, ensinando a identificá-los, localizá-los e eliminá-los da rotina. Enquanto isso, o Lean Healthcare foca em ensinamentos de melhorias na área da Saúde, com ferramentas práticas para fornecer atendimento de excelência e agregar valor ao paciente.

O OKR (Objectives and Key Results) explora esta metodologia de gestão ágil, que ajuda na definição e no desdobramento dos objetivos principais e metas de uma empresa. Com isso, pode ajudar a integrar equipes, pois mantém objetivos alinhados à cultura organizacional.

E, ainda sobre conhecimento técnico, o curso Fundamentos da Gestão de Projetos traz desde a definição de problemas ao estabelecimento de metas, com boas práticas disseminadas pelo PMI (Project Management Institute) e estruturadas no PMBoK (Project Management Body of Knowledge), guia com um conjunto de práticas, considerado a base do conhecimento na área.

O Fundamentos da Gestão da Produção Industrial desenvolve habilidades para gerir processos da produção industrial, o que possibilita reduzir custos, agregar valor ao cliente e aumentar a competitividade.

E o curso Fundamentos da Gestão da Qualidade visa aprimorar conhecimentos técnicos sobre a área, com foco na melhoria de processos e na satisfação dos clientes e demais stakeholders.

A capacitação sobre Criatividade – Princípios e Técnicas aborda aspectos de como usar a criatividade para elaborar e adotar práticas diferentes no trabalho, com o objetivo de alavancar a carreira. A formação apresenta técnicas como a do SIT (Systematic Innovative Thinking), que ajuda na criação de ideias, foca em ter e cumprir objetivos bem aplicados.

Em soft skills (habilidades sociais), o curso Gestão de Conflitos traz conceitos e ferramentas que possibilitam o gerenciamento de situações desafiadoras, mas inerentes ao ser humano. Também ensina a transformar os conflitos em oportunidades para melhorar os relacionamentos profissionais e a gerenciar divergências entre colaboradores.

Por fim, a capacitação sobre Empatia aborda os componentes essenciais para praticá-la, além de disponibilizar um passo a passo de como ser empático no dia a dia, com a construção de um mapa. Com isso, o aluno desenvolverá habilidades para entender as outras pessoas e agir com empatia em momentos de decisão; melhorar a comunicação; e gerenciar colaboradores de maneira mais assertiva, com foco em resultados positivos e em produtividade.

