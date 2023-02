Startup e tiktok em alta

Quem utiliza transporte por aplicativo em São Paulo e Belo Horizonte passa a ter grandes chances de realizar seus deslocamentos assistindo a uma curadoria especial de conteúdos do TikTok, por meio de telas de tablets afixados nos bancos dos veículos. Esse diferencial nas viagens é viabilizado pela parceria entre a adtech Zanzar e a plataforma de entretenimento, que possui mais de 1 bilhão de usuários em todo o mundo.

A Zanzar é uma startup de tecnologia de mídia iDOOH (Interactive Digital Out Of Home), uma inovação em relação ao segmento de mídia OOH (mídia “fora de casa”, que inclui outdoor, mobiliário urbano, transporte, terminais, estações, shoppings e outros espaços de circulação de pessoas). A empresa foi fundada em 2018 em Minas Gerais e chegou a São Paulo em 2021.

Atualmente, seus dispositivos estão instalados em mais de 5 mil carros de aplicativos das mais diferentes plataformas do mercado, na capital paulista e na capital mineira. Alcançam pelo menos 6 milhões de passageiros por mês. São tablets que exibem conteúdos informativos, de entretenimento, de prestação de serviços, esportes, gastronomia, tecnologia, e atrações ao público infantil também.

Com a parceria, a ampla diversidade de conteúdos da plataforma de entretenimento passa agora a compor a programação da Zanzar. “Estamos muito animados em levar o TikTok para outros formatos de telas. Com essa integração, vamos oferecer aos nossos usuários novas formas de experimentar o entretenimento, a alegria e a criatividade dos conteúdos do TikTok em suas viagens”, afirma Rafaela Furtado, diretora de Parceria de Distribuição do TikTok na América Latina. “O objetivo é levar o TikTok para o maior número possível de telas e criar uma experiência única para nossos usuários”, completa.

O conteúdo será exibido nos dispositivos dos carros, em um subcanal exclusivo para o TikTok, dentro do canal de Atualidades, que é um dos mais acessados da programação.

“Com a parceria com o TikTok, oferecemos aos passageiros a oportunidade de ter mais opções de entretenimento a ser consumido em seus deslocamentos”, afirma o cofundador e CEO da Zanzar, Herbert Viana Andrade. “Além de consumir diretamente pelos nossos tablets, o passageiro pode se conectar direto com o app do TikTok acessando o QR Code que é exibido com a mídia e o conteúdo”, pontua.

Expansão da Zanzar

Para 2023, a Zanzar planeja se expandir para outras cidades do país. “Começamos em 2018 com 50 carros em Belo Horizonte. Ampliamos para 300 em 2019. Com a pandemia, em 2020 suspendemos os planos de chegarmos a São Paulo, o que pudemos concretizar em 2021, quando recebemos aporte da Kovi [startup de aluguel e compra de automóvel]. Em 2022, nós nos consolidamos em São Paulo e BH e nos definimos como iDOOH, e em 2023 queremos expandir para outras praças”, resume Andrade.

Influencer troca o agito do carnaval pelo sossego de Gramado/RS

Cris resolveu fugir do fervo no carnaval desse ano, para um momento de reflexão e paz interior. Como será um ano de mudanças e novos projetos, a modelo aproveitou esses dias para descansar e fazer um planejamento de suas viagens e trabalhos.

O destino foi o famoso Hotel Colline de France, localizado em Gramado, no Rio Grande do Sul, que tem uma arquitetura francesa, onde proporciona aos seus hóspedes uma vivência única, se sentindo verdadeiramente na Europa, com muita sofisticação e luxo.

“Eu me assumi uma nômade digital. Não sou árvore, então não tenho raízes e nem municípios para ter limites geográficos” (risos), revela a modelo.

Ela sempre gostou de viajar, conhecer lugares novos, e isso despertou o interesse de unir o prazer com o trabalho, se tornando uma digital influencer no ramo hoteleiro.

Segundo a modelo, quando se busca algo diferente, é necessário: pensar diferente, agir diferente, ser diferente. “Afinal de contas, estar consigo mesmo é fundamental para a vida. Desacelerar um pouco e curtir momentos do amor-próprio, do autocuidado, é impagável”. Afirma a influencer.

Fonte: G9 assessoria

