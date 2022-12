Com foco na prestação de serviços financeiros, a startup brasileira NorwayBank conseguiu, em apenas três anos, ser avaliada em R$500 milhões. A empresa, agora, quer atrair novos investimentos, ampliar seu valor no mercado e se firmar como um potencial unicórnio, o seleto grupo de empresas avaliadas em mais de 1 bilhão de dólares.

A análise que avaliou o NorwayBank em quase meio bilhão de reais foi realizada pela GlobalTrevo Consulting, especializada em consultoria financeira corporativa. Para Yasmin Melo, sócia e presidente do Grupo Norway, a avaliação mostra que o modelo de negócio está no caminho certo. “Queremos desburocratizar o acesso aos serviços bancários, oferecendo produtos exclusivos e vantajosos, para pessoas físicas e jurídicas”, comenta.

Com sede em São Paulo, capital, o NorwayBank nasceu com o propósito de oferecer soluções financeiras com tecnologia inovadora. Conta com 50 colaboradores e pretende alcançar mais de 1000 em 24 meses.

Com a conta digital do NorwayBank o cliente tem acesso a todos os serviços bancários, como Pix, emissão de boleto, maquininha para receber suas vendas, financiamentos, seguros e uma vasta plataforma de empréstimos, incluindo empréstimo para negativado.

Para quem deseja ser mais que um cliente e quer ter seu próprio banco, o NorwayBank disponibiliza o modelo de negócios através de franquias. É a My Norway, que oferece ao franqueado um escritório virtual completo para a venda de produtos financeiros em qualquer lugar, sem necessidade de um espaço físico.