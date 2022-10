Neste domingo (9), o Sport recebe o Cruzeiro em sua casa, a Ilha do Retiro, em confronto válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O apito inicial da partida está marcado para as 16h. O “Leão da Ilha” vem de uma vitória por 1 a 0 por seu último desafio, em jogo disputado contra o Brusque, no estádio Augusto Bauer.

O Sport terá um oponente de peso em seu próximo desafio pela Série B do Campeonato Brasileiro. O time de Recife vai a campo na Ilha do Retiro contra o Cruzeiro, atual líder da competição, no próximo domingo (9).

Para o duelo, o Sport iniciou suas preparações na tarde da última quinta-feira (6). O primeiro treino teve foco em uma atividade técnico-tática, promovida pelo técnico Claudinei Oliveira. Os trabalhos deverão seguir até o sábado (8).

Em entrevista coletiva, o atacante Wanderson falou sobre a reta final do campeonato e a maneira como clube tem se comportado em campo:

“Já faz algum tempo que estamos encarando todos os jogos como se fosse uma final. Cada jogo é importante, ainda mais agora que estamos perto do fim do campeonato”, afirmou.

Tabela

Atualmente, o Sport ocupa a 5ª colocação da tabela da Série B. O clube soma um total de 49 pontos em sua campanha, com um retrospecto de 13 vitórias, 10 empates e 10 derrotas.

Em seu último desafio, disputado na última terça-feira (4), o “Leão da Ilha” visitou o estádio Augusto Bauer para um confronto contra o Brusque. Wanderson foi responsável por marcar o único gol da partida, que garantiu os três pontos à sua equipe.

Aos 43 minutos do segundo tempo, em lance de contra-ataque, Parraguez invadiu a grande área adversária e cruzou rasteiro para que o camisa 77 finalizasse.

Placar final – 1 a 0.

Sport Digital

O Sport se prepara para iniciar um novo empreendimento, dessa vez no campo digital. Por meio de sua parceria com a corretora multinacional Bitci Brasil, o clube irá lançar, em breve, o seu Fan Token oficial no mercado.

A Bitci Brasil tem realizado grandes lançamentos como parte do seu processo de consolidação no país e tem vários outros projetos de destaque planejados para um futuro próximo.

Sobre a Bitci

Fundada na Turquia, em 2018, a Bitci é uma plataforma de negociação de ativos digitais. Bitcoin, Ethereum e Criptomoedas, que garantem segurança e rapidez aos usuários durante o processo de transação.

A plataforma realiza cerca 1,2 bilhão de transações diárias e atua fornecendo soluções para o mercado, produzindo tokens para as marcas e clubes com a BitciChain.

A BitciChain, primeira rede blockchain integrada à bolsa de valores e plataforma de pagamento da Turquia, está sendo desenvolvida pela Bitci Teknoloji. A BitciChain é otimizada para fornecer a empresas e instituições a melhor adoção de blockchain.