Spoleto inaugura unidade em Americana

rede de franquias de comida italiana do Brasil, pertencente ao Grupo Trigo, inaugurou no último neste mês de fevereiro, uma nova unidade em Americana, em São Paulo. O novo restaurante da marca já atende o novo formato 100% digital — com totens de autoatendimento — e faz parte do plano nacional de expansão da rede de franquias.

“Como consumidor do Spoleto por tantos anos, inaugurar o meu é um sonho sendo realizado. Espero que seja o início de uma jornada longa e de muito sucesso! Admiro, acredito e confio no grupo. Que seja apenas a primeira unidade de muita. Vamos pra cima!”, diz Eduardo Rondon, franqueado do Spoleto Americana.

A loja funcionará tanto para delivery, quanto para o público que queira comer presencialmente. O endereço é: Avenida Paulista, 1130 – Vila Nossa Senhora de Fátima, Americana — SP.

Vale ressaltar que o restaurante também conta com um programa de fidelidade, o “MIO”, com cashbacks de até 20% de acordo com o volume de compras que o cliente realiza nos canais oficiais do restaurante (loja física e site oficial).

Sobre o Spoleto

O Spoleto, com 350 restaurantes, é líder no segmento de culinária rápida italiana no Brasil. Presente em 23 estados brasileiros e no Distrito Federal, a maior concentração de restaurantes está em São Paulo (102) e no Rio de Janeiro (65). Consolidado como a maior rede de culinária italiana do Brasil, a marca passou por uma grande transformação gastronômica. Vem profissionalizando cada vez mais seus gerentes, transformando-os em chefs. Também modernizou a arquitetura e estrutura. Os ingredientes são preparados diariamente nos restaurantes do modelo Minha Cozinha Italiana, levando mais sabor e qualidade para cada cliente. Além disso, a rede está com um investimento robusto no digital. Todas as novas franquias estão sendo inauguradas com formato de autoatendimento 100% digital e as antigas estão em processo de mudança.

Sobre o Grupo Trigo

O Grupo Trigo, holding 100% brasileira fundada em 1999 e dona do Spoleto, Koni, LeBonTon, Gendai, China in Box e Gurumê, é o maior grupo de franquias que oferece comida de verdade no país e um dos maiores operadores de comida asiática do mundo, através dos seus restaurantes e delivery. Hoje, são mais de 600 restaurantes espalhados de norte ao sul do país, além de suas marcas 100% digitais com vendas majoritariamente online para delivery. Com o objetivo de democratizar a boa culinária, as marcas Trigo oferecem uma comida saborosa, bem elaborada e com ótimos insumos por um preço justo e acessível.

Dicas para começar o ano com uma dieta saudável

Com a chegada de um ano, novas metas são propostas, principalmente quando se trata de mudanças de hábitos. Muitos fazem projetos de uma vida mais saudável, que inclui alimentação balanceada, exercícios físicos, mais tempo livre e boas noites de sono, entre outras ações benéficas. Para quem deseja começar o ano com uma dieta saudável, o Dr. Edson Ramuth, especialista e fundador do Emagrecentro, rede de estética e emagrecimento saudável, deu cinco dicas para ajudar nesse desejo. Confira.

Não fique muito tempo sem comer. O intervalo ideal entre as refeições é de cerca de três em três horas. Muitos optam por ficar longos períodos sem se alimentar, o que pode causar lentidão no metabolismo. “O organismo sente mais fome e demora para ficar saciado na próxima refeição. Com isso, é possível que você coma além do que faria normalmente. Esse processo também faz com que ocorra uma considerável redução de glicose no organismo e surja a famosa vontade de comer doces. Então, procure apostar em pequenas refeições em intervalos regulares para que seu cérebro “compreenda” que deve liberar gordura constantemente e, consequentemente, seu metabolismo acelere”, explica o Dr. Ramuth. Cozinhe! Assim você tem mais controle sobre os ingredientes adicionados e a forma de preparo. “É muito comum que restaurantes usem compostos como o glutamato monossódico e caldos artificiais e, ao preparar seus pratos em casa, você substituir itens industrializados por temperos mais saudáveis e naturais. Este é um princípio muito importante para a manutenção da saúde e irá auxiliar a começar o ano com uma dieta balanceada”, ressalta o especialista do Emagrecentro;

