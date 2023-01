SP vai ter cannabis no SUS

Governador Tarcísio deve sancionar lei da cannabis

O deputado estadual Caio França foi nesta segunda-feira (30) ao Palácio dos Bandeirantes entregar ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), um abaixo-assinado que corre na internet pedindo a aprovação do Projeto de Lei 1.180/2019, que institui a política estadual de fornecimento gratuito, pelo SUS (Sistema Único de Saúde), de CBD (Canabidiol, substância derivada da Cannabis, com efeito terapêutico e sem ação psicoativa).

O PL foi aprovado pela Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) no fim de dezembro, mas depende da assinatura do governador para virar lei. O deputado, que é um dos autores do projeto de lei, saiu animado do gabinete do governador e garantiu pelas redes: “vai ter Cannabis medicinal do SUS”.

Segundo França, “o governador confidenciou que vai aprovar o PL 1.180”. Tarcísio teria ficado sensibilizado com a necessidade do CBD pelos pacientes. Atualmente, estima-se que cerca de 300 mil pessoas façam o uso do remédio no país.

Um frasco de 30ml de CBD pode chegar a custar R$ 2.500 nas farmácias.

