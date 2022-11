A Secretaria de Relações Internacionais do Estado de São Paulo (SERI) vai participar da COP27 – Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que começa neste domingo (6) e vai até o dia 18 de novembro, na cidade de Sharm El-Sheik, no Egito. O objetivo da participação do Governo do Estado de São Paulo é reforçar os compromissos assumidos com entidades internacionais e com a Associação Brasileira de Meio Ambiente (ABEMA) em prol da redução, mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

O subsecretário de Relações Internacionais, Luiz Alvaro Salles Aguiar de Menezes, irá representar a Secretaria na conferência. Também participam da comitiva do governo representantes da Sabesp e da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente.

O compromisso da SERI com as ações para preservação ambiental é refletido nos acordos bilaterais que englobam meio ambiente, firmados com Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França e Alemanha. A pasta também atua em prol da adesão de observadores internacionais ao Acordo Ambiental São Paulo, capitaneado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), criado para incentivar empresas paulistas, associações e municípios a assumirem compromissos voluntários de redução de emissão de gases do efeito estufa. O acordo conta com observadores internacionais, entre eles o Consulado Geral Britânico em São Paulo, o Consulado Geral da França em São Paulo e, mais recentemente, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), maior autoridade ambiental do planeta.

“O Governo de São Paulo tem um forte compromisso com as questões relacionadas ao meio ambiente. O estado assumiu um protagonismo para inserir o Brasil como participante ativo da comunidade internacional, liderando discussões, planos e ações envolvendo as mudanças climáticas. Assumimos compromissos mundialmente para promover o desenvolvimento sustentável”, afirma o secretário de Relações Internacionais, Julio Serson.