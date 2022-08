A Band abre a temporada de debates neste domingo (07) entre os candidatos aos governos estaduais. A transmissão acontece às 21h e você acompanha tudo aqui na BandNews FM. Candidatos de nove estados e do Distrito Federal serão ouvidos: Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Na capital paulista, o debate será mediado pelo jornalista Rodolfo Schneider e contará com as presenças de Fernando Haddad (PT), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Rodrigo Garcia (PSDB), Vinícius Poit (Novo) e Elvis Cezar (PDT). A BandNews FM começa o esquenta às 19h.