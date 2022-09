O estado de São Paulo tem ao menos 50 pastores e pastoras candidatos a deputado nas eleições deste ano. Pesquisa no site do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) indicou que usam o nome “pastor”, “pastora” ou “pr.” 33 candidatos a deputado estadual e outros 17 a deputado federal. Vários pastores ainda são candidatos sem usar o termo “Pastor” no nome. Algumas vezes, se usa o nome da igreja (Madureira, por exemplo).

PADRES, PAIS DE SANTO E VEREADORES– Os padres candidatos no Estado, ou nomes que usam o termo ‘padre’ são apenas três- um a federal e dois a estadual. Os pais de santo repetem os padres, com 3 candidatos no total sendo dois a estadual e um a federal.

Na região, há pelo menos duas décadas os evangélicos marcam presença na vida política. Paulo Chocolate, ligado à Assembleia de Deus, foi prefeito de Americana por um breve período e candidato a deputado estadual em 2010. Flávio Biondo, ligado à igreja Batista, foi presidente da Câmara e candidato a deputado federal no começo do século.