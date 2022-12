Seguindo seu compromisso de liderar a transição energética no país, a Vibra, junto com a EZVolt, inaugura nesta quarta-feira, dia 7, o primeiro posto totalmente elétrico do Brasil. A abertura faz parte, ainda, da entrada da EZVolt na Aliança pela Mobilidade Sustentável, iniciativa liderada pela 99 para promover os veículos elétricos no país. Localizado no Jardim Anália Franco, na capital de São Paulo, o posto é o primeiro do Brasil a oferecer carregadores ultrarrápidos em um ambiente exclusivamente projetado para a recarga de veículos elétricos.

“Sabemos que a eletromobilidade vem ganhando bastante relevância na logística das empresas e isso será sentido cada vez mais no Brasil devido não apenas às políticas públicas, mas à consciência social. Seremos líderes em infraestrutura de recarga veicular, com uma estrutura robusta a serviço dos nossos clientes, este é apenas o primeiro dos postos 100% elétricos que vamos inaugurar”, explica Bernardo Kos Winik, diretor vice-presidente executivo de comercial B2B da Vibra.

Gustavo Tannure, CEO da EZVolt, startup que recebeu investimento da Vibra no início deste ano, destaca ainda: “Este é só o primeiro de uma série de novos postos que serão inaugurados. A EZVolt tem crescido exponencialmente e é líder no segmento graças à nossa capacidade de realização. Mais do que isso: antecipamos a solução para as dores dos nossos clientes, entregando um posto elétrico com capacidade de recarga e serviços agregados que, talvez, ainda levasse alguns anos para ser feito pela concorrência.”

Os clientes terão à disposição quatro carregadores, com oito pontos de recarga simultânea, com plugs CCS 2, Chademo, e Tipo 2, atendendo assim a qualquer veículo elétrico ou híbrido Plug-in. O primeiro posto 100% elétrico do Brasil está equipado com o carregador público mais rápido de São Paulo, com potência de 200kW, o que possibilita a recarga com máxima eficiência e rapidez de veículos de passeio, além de ônibus e caminhões elétricos. Além disso, eles encontrarão comodidades projetadas para atender a demanda de quem vai aguardar cerca de meia hora até seu veículo estar totalmente carregado. Dentre elas estão uma sala refrigerada com sofá, TV e wifi para que possam aguardar suas recargas com mais conforto. Para os motoristas profissionais, de frotas ou aplicativos, há ainda uma área externa adequada para descanso e refeições, além de banheiros.

A operação do posto está a cargo da EZVolt. As recargas serão pagas e poderão ser feitas por meio do aplicativo EZVolt, utilizando como meio de pagamento cartão de crédito e Ticket Car. O valor da recarga é de R$1,97/kWh.

Entrada em Aliança

O posto já nasce com uma parceria firmada com a 99, empresa de tecnologia voltada à mobilidade urbana e conveniência, que vai oferecer para os motoristas parceiros do aplicativo um local adequado para suas recargas. A parceria acontece no momento em que a EZVolt, começa a integrar a Aliança pela Mobilidade Sustentável, iniciativa liderada pela 99, para promover os veículos elétricos no Brasil, incluindo sua infraestrutura. O objetivo é atuar nas iniciativas para a implantação, cada vez mais rápida, de pontos de recarga pelo Brasil.

“A chegada da EZVolt à Aliança traz ainda mais robustez ao projeto, que já conta com 12 empresas além da 99. Trata-se de uma parceria estratégica para o desenvolvimento da infraestrutura de carregamento, fator fundamental na democratização do acesso aos veículos elétricos”, diz Thiago Hipólito, Diretor de Inovação da 99. Focada em melhorar a experiência de seus motoristas parceiros , em especial aos que dirigem carros elétricos, a 99 terá uma área de convivência exclusiva no novo posto e, também, tarifas promocionais para recargas, entre outros benefícios.

Parcerias B2B

Este posto no Jardim Anália Franco faz parte de um projeto cuidadosamente elaborado pela Vibra e EZVolt, que juntas vão implantar uma rede de HUBs de recarga, como são conhecidos os locais com diversos carregadores rápidos. Este projeto visa o atendimento da demanda crescente por recargas de clientes que estão ampliando cada vez mais suas frotas elétricas, sejam de empresas logísticas ou ainda de motoristas profissionais, que não podem correr o risco de ficar sem autonomia em seus veículos ou ainda gastar muito tempo para realizar uma recarga durante a jornada de trabalho. A partir de estudos de demanda, em conjunto com grandes players do mercado, foram determinados dez pontos estratégicos onde estão sendo erguidos os primeiros hubs de recarga do Brasil. Até o fim do ano a região do Canindé ganhará um posto 100% elétrico e, no primeiro trimestre de 2023, será inaugurado um hub de recarga na região da Vila Olímpia.

Rede Robusta de recarga

Com a inauguração deste primeiro posto, a Vibra e a EZVolt dão um passo importante na consolidação da liderança em redes de recarga no conceito “charge as a service”. A startup foi a primeira investida da companhia por meio do Vibra co.lab, hub de Inovação, que tem como missão intensificar conexões com startups e scaleups. Os postos 100% elétricos fazem parte da estratégia da companhia de disponibilizar recargas elétricas para seus clientes, sejam eles pessoas físicas ou empresas. A Vibra passa a ter uma atuação forte nas recargas B2B e B2C, ressaltando seu objetivo de ter a maior e mais robusta rede de recarga elétrica rodoviária do país, disponibilizando o serviço de em 25% da sua rede de postos até 2030. O projeto abraça também soluções de recarga em locais públicos como estacionamentos, pontos comerciais, shoppings e condomínios. Tudo através da parceria com a EZVolt. O objetivo da Vibra é ser o principal provedor de soluções de recarga e suprimento de energia do Brasil, por meio de uma rede de recarga pública robusta, disponível e conectada.

SERVIÇO:

Posto EZVolt 100% elétrico

Rua Oiti, 72. Jardim Anália Franco.

Funcionamento: 7h às 22h