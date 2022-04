Um homem de 44 anos foi preso após agredir a companheira na madrugada desta terça-feira (12), por volta da 01h10, na Avenida Comendador Thomas Fortunato, em Americana. Os soldados da polícia militar Weber e Mendes foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica.

No local, a vítima de 42 anos relatou ter sido agredida pelo amasio com um soco no nariz, informou ainda que vem sofrendo agressões constantemente. A mulher foi encaminhada ao Hospital Municipal, onde passou por atendimento médico. Já o autor foi levado à delegacia, onde permaneceu preso.

após policialpadrao.com.br