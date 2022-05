A RMC (Região Metropolitana de Campinas) registrou aumento de 25,19% no número de acidentes e de 20% no número de mortes decorrentes do trabalho em 2021, isso na comparação com 2020. No ano passado, foram contabilizadas 15.672 CAT`s (Notificações de Acidentes de Trabalho), contra 12.518 no ano imediatamente anterior, isso na soma das 20 cidades que compõem a região. Já o número de óbitos passou de 40 para 48 no mesmo período. Os dados são do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho (smartlabbr.org), ferramenta criada para informar e subsidiar políticas públicas de prevenção de acidentes e doenças do trabalho.

As cinco cidades da RMC com maior número de notificações de acidentes decorrentes do trabalho em 2021 foram Campinas (4.539); Americana (1.783); Indaiatuba (1.463); Santa Bárbara (1.422) e Sumaré (958). Nesta semana, foi celebrado o “Dia Mundial em Homenagem às Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho”- dia 28 de abril -, data instituída para lembrar os trabalhadores vitimados por acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.

“A data é relevante para lembrar a sociedade da importância de uma cultura de prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, especialmente em um momento da história em que se privilegia a produtividade e o uso diuturno das tecnologias em detrimento do direito a um ambiente de trabalho seguro e à desconexão do trabalho. Vemos a saúde dos trabalhadores se deteriorando, ocasionando doenças laborais, e a ânsia por desempenho e rápida entrega, que resulta em mais acidentes. As ocorrências vêm crescendo de forma preocupante, quase atingindo os níveis anteriores à pandemia”, observa o coordenador regional da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho (CODEMAT) na 15ª Região, procurador Silvio Beltramelli Neto.

O Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho foi desenvolvido e é mantido pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) em cooperação com a OIT (Organização Internacional do Trabalho), no âmbito da Iniciativa SmartLab de Trabalho Decente. Em Campinas, por exemplo, o crescimento observado foi de 17,7%, totalizando 4.539 acidentes registrados em 2021. O número de óbitos decorrentes do trabalho também aumentou 42,8% em relação a 2020, com 20 acidentes fatais. O município identificou um gasto previdenciário com auxílios-doença de R$ 75, 8 milhões, e R$ 356,5 milhões com aposentadorias por invalidez.

MUNICÍPIO ACIDENTES/21 ACIDENTES/20 MORTES/21 MORTES/20

Campinas 4.539 3.854 20 14

Valinhos 584 509 00 03

Itatiba 854 644 02 02

Indaiatuba 1.463 1.000 02 03

Vinhedo 713 552 03 01

Hortolândia 541 423 01 01

S.Bárbara 1.422 988 05 01

Sumaré 958 890 05 03

Jaguariúna 332 285 01 00

Americana 1.783 1.436 03 02

A.Nogueira 140 102 00 01

Cosmópolis 169 142 02 01

E.Coelho 52 55 00 01

Holambra 111 92 00 01

Monte Mor 299 267 00 00

Morungaba 58 63 00 01

Nova Odessa 518 357 01 02

Paulínia 670 528 01 02

Pedreira 349 253 01 01

S.A.Posse 117 78 00 00