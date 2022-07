A qualidade da Educação de Santa Bárbara d’Oeste disparou nos últimos anos. Desde 2013 o amplo investimento no sistema municipal de ensino colocou a nossa cidade na vanguarda, elevando todos os índices de qualificação e com diversos prêmios estaduais, nacionais e internacionais.

Quando assumimos a Prefeitura, colocamos em mente a superação de dois desafios: zerar a fila histórica por vagas de creche e proporcionar aos alunos uma educação de qualidade – tabus que foram quebrados.

Santa Bárbara d’Oeste é hoje um dos poucos municípios com 200 mil habitantes a ter plena disponibilidade de vagas de creche. Nos oito anos como prefeito construímos 60% das creches hoje existentes na cidade e criamos o Bolsa Creche para a compra de vagas em creches particulares.

Parcerias com UNICAMP, USP, UFSCar, UNESP e SEBRAE proporcionam a capacitação de profissionais para a qualificação do conteúdo em sala de aula para matemática financeira e pura, empreendedorismo, meio ambiente, português e inglês.

Na região, Santa Bárbara d’Oeste foi a primeira a firmar parceria com a gigante Google, conectando novos equipamentos e ferramentas à rotina de alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA.

O resultado de todo esse esforço é uma educação municipal com um dos melhores índices do IDEB do Brasil.

O caminho para a transformação da sociedade é esse e Santa Bárbara d’Oeste faz a sua parte, desempenhando seu papel inovador. Com organização, planejamento e muito trabalho mostramos que é possível fazer ainda mais. Podemos levar este trabalho para outros municípios da região e do Brasil.

Denis Andia

Prefeito de Santa Bárbara d’Oeste entre 2013-2020 e atual pré-candidato a Deputado Federal