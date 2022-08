O Snapchat tem uma das câmeras mais utilizadas no mundo. E a partir de hoje os Snapchatters contarão com essa ferramenta em dose dupla. Agora será possível que os usuários capturem várias perspectivas ao mesmo tempo. Dessa maneira todos poderão fazer parte daquele momento, enquanto ele acontece.

Abrindo o Snapchat você verá um novo ícone na barra de ferramentas da Câmera. Com um simples toque será possível começar a criar Snaps e Histórias, ou vídeos mais elaborados para o Spotlight, com o dobro de perspectivas. A Câmera Dupla é uma ferramenta criativa para que a comunidade capture momentos emocionantes enquanto fazem parte dele, como curtir um super festival de música ou durante situações cotidianas, como suas aventuras culinárias na cozinha.

O recurso oferece várias opções de modelos, incluindo formatos na vertical, horizontal, picture-in-picture e cutout (recorte), além das ferramentas criativas populares do Snapchat, tais como lentes de realidade aumentada, adesivos e a possibilidade de adicionar música.

A Câmera está disponível a partir de hoje (29) globalmente para dispositivos iOS e chegará aos smartphones Android nos próximos meses.

No Snapchat, a comunidade é recompensada por sua criatividade. O Snap tem um programa de prêmios para criadores de conteúdo do Spotlight, com milhões de dólares em prêmios para Snapchatters que postam os melhores vídeos. Compartilhando as criações com a Dual Camera no Spotlight, ou, se a inspiração bater instantaneamente, criando um Snap e compartilhando com os amigos ou postando nas Histórias.

Então, o que você está esperando? É hora de mostrar sua criatividade com Câmera Dupla!