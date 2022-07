Mesmo na busca por uma alimentação mais saudável, o quesito sabor não deve deixado de lado. Diante disso, uma bebida tem ganhado o coração de inúmeras pessoas que aderiram a esse estilo de vida: os smoothies. Agradando diversos paladares, a mistura cremosa ajuda a manter a saciedade entre as principais refeições do dia, além de ser altamente nutritiva – variando conforme os ingredientes adicionados.

Feito a partir da mistura de frutas, verduras, ervas, sementes, gelo e algum líquido. Com uma textura mais aveludada – quase como um sorvete – se mostra uma boa fonte de energia, por misturar diversos ingredientes, em sua maioria naturais. Um exemplo é o uso da bebida vegetal e a combinação de laranja e cenoura.

Qual opção escolher?

Seguindo esse viés, a RisoVita tem se mostrado uma ótima opção àqueles que desejam incluir os smoothies na rotina, porque dispõe de um leque de sabores de bebidas vegetais à base de arroz, um cereal hipoalergênico. Assim, pessoas que têm alergia à proteína do leite (APLV), intolerância a lactose ou alguma outra restrição conseguem desfrutar dessa mistura refrescante.

“Preparar os smoothies é algo rápido e que pode agregar muito na alimentação. As bebidas vegetais, por sua vez, possuem uma fácil digestão e ajudam quem busca por uma rotina equilibrada. O único cuidado é que deve ser consumido no mesmo dia em que é preparado, pois há uma queda de qualidade de nutrientes”, afirma Ricardo Regado, diretor executivo do Grupo EZOS – do qual a RisoVita faz parte.

Na hora de colocar os ingredientes no liquidificador, vale adicionar tudo da preferência de quem irá saborear a bebida. Contudo, algumas combinações são uma tendência mais tradicional, como a mistura entre frutas cítricas e hortelã, por exemplo. Em outros casos, pode-se até adicionar canela ou gengibre, para acentuar mais o sabor.

“Quando não se busca uma interferência no sabor, para apreciar cada ingrediente, o indicado é utilizar a bebida vegetal RisoVita de sabor original, pois não deixa gosto residual na boca. Já quando a pessoa desejar dar ênfase em alguma combinação, pode utilizar sabores como chocolate, coco ou baunilha”, explica Regado.

Sobre a RisoVita

Fruto da inovação e diversificação, a RisoVita surgiu no ano de 2014 por conta da grande visão de futuro e vasta experiência no beneficiamento e produção de arroz da empresa Fumacense Alimentos. Aliada à tecnologia europeia de ponta e equipamentos modernos, a marca tornou-se pioneira na América Latina com o início da produção de bebidas vegetais à base de arroz.

Com produtos nacionais e de excelente qualidade, os alimentos são produzidos a partir dos grãos deste cereal. Devido à crescente procura por alimentação saudável, a RisoVita aumentou seu mix de produtos e hoje encontram-se disponíveis as bebidas vegetais líquidas e em pó, farinhas de arroz e misturas para pães e bolos.

Em 2021, com o intuito de oferecer um produto ainda mais saudável para seus consumidores, a RisoVita lançou a sua primeira linha orgânica. Os primeiros produtos disponibilizados nas prateleiras dos supermercados foram a farinha de arroz e a bebida vegetal à base de arroz nos sabores original e de coco. Os novos alimentos não possuem nenhum aditivo químico, encaixando-os perfeitamente na categoria Clean Label e Plant-Based.

Juntamente com o Criciúma Shopping, a Mark At Place e a JS Empreendimentos, a Fumacense Alimentos – com as marcas Kiarroz e RisoVita – faz parte do Grupo EZOS, um grupo econômico lançado em 2020 com um sistema de gestão inovador, por conta da criação do primeiro Centro de Serviços Compartilhados do Sul catarinense.

