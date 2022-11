Durante o evento, unidades Smart Fit ficam abertas para todas as pessoas gratuitamente na capital paulista

A Smart Fit, em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME), participa da Virada Esportiva de São Paulo nos dias 5 e 6 de novembro. No período, todas as unidades da capital paulista poderão ser utilizadas por qualquer pessoa, gratuitamente. O evento é realizado pela Prefeitura de São Paulo desde 2007, e estimula a ocupação dos espaços públicos pela população e o combate ao sedentarismo.

“A Smart Fit não poderia ficar de fora de um dos principais eventos esportivos da capital paulista. É uma oportunidade imensa de contribuir para democratização do esporte e do lazer para toda cidade“, afirma Camila Belluomine, gerente de aulas coletivas da Smart Fit. Além da gratuidade do acesso nas unidades de São Paulo, a Smart Fit estará presente em espaços públicos da capital.

Para dar início às atividades do final de semana, na sexta, 4, das 9h às 15h, professores da Smart Fit realizam aulas de Fit Dance na estação República, da linha vermelha do Metrô. No domingo, 6, das 10h às 12h e das 14h às 16h, a rede de academias leva seu caminhão Smart Fit Truck para animar a Avenida Paulista com aulas coletivas de Fit Dance, Zumba e Hiit.

A agenda completa de todas as atividades da Virada Esportiva de 2022 pode ser acessada no site oficial do evento.

Serviço:

Smart Fit na Virada Esportiva 2022

Aquecimento Virada Esportiva no Metrô República

Data: 04.11

Horário: das 9h às 15h

Endereço: Praça da República, 299 – República, São Paulo

Atividades: Aulas de Fit Dance

Gratuito

Smart Truck na Paulista

Data: 06.11

Horário: das 10h às 12h e das 14h às 16h

Endereço: Avenida Paulista, 664 – Bela Vista, São Paulo

Atividades: aulas coletivas de Fit Dance, Zumba e Hiit

Gratuito

Catraca Livre

Data: 5 e 6.11

Entrada gratuita em unidades Smart Fit da cidade de São Paulo.