De acordo com o Instituto Pet Brasil (IPB), o segmento pet encerrou 2021 com faturamento de R$ 51,7 bilhões, um crescimento de 27% no comparativo com o ano de 2020. Com isso, o Brasil subiu um degrau no ranking mundial do mercado pet, ocupando hoje o sexto lugar. O setor segue em expansão no Brasil, tanto que só no primeiro trimestre deste ano, o faturamento foi de R$58,9 bilhões. Segundo o IPB, a expectativa é crescer 22% este ano. Grande parte do crescimento do setor se deve ao fato dos tutores buscarem cada vez mais produtos e serviços estéticos para deixarem os pets com a aparência impecável.

Tanto que, segundo uma pesquisa feita pela DataHub, plataforma de análise de dados, o segmento de embelezamento de animais domésticos cresceu 316% nos últimos seis anos. Só no ano passado, o Brasil registrou 22.943 lojas físicas de pet shop, comparadas às 5,5 mil de 2016. “Hoje os tutores não se preocupam apenas com a saúde e os cuidados básicos de higiene de seus pets, mas também com uma aparência bem cuidada, com o pelo limpo e aparado, perfumado, e com os dentes bem tratados”, afirma a empreendedora Carol Vaz, criadora da Dog´s Care.

Carol fala com propriedade quando o assunto é cuidado com os pets. Ela largou seu sonho de seguir carreira pública na área de Direito por conta de um problema da Jully, sua Llhasa Apso, que tinha a síndrome do ovário policístico (SOP). Por conta do cio bastante longo, a empreendedora procurou em lojas especializadas uma fralda própria para cães, mas acabou se frustrando. Sendo assim, Carol fez vários testes e adaptações com uma fralda infantil até conseguir chegar no modelo ideal. “Pensei: como não existe no mercado uma fralda própria para cães, acho que é uma boa oportunidade para ajudar outros tutores e ainda empreender com algo que faz muito sentido pra mim”, ressalta a empreendedora.

Foi então que em 2006 ela fundou a Dog´s Care, que inicialmente vendia apenas as fraldas descartáveis para cães, mas que hoje já conta com mais de 30 itens entre acessórios, higiene e estética. A Dog´s Care também decidiu investir em produtos para pets formulados com ingredientes que estão em alta no setor de beleza e de dermocosméticos para humanos. “Antes as pessoas achavam que um shampoo básico já era o suficiente para cuidar dos pets, mas, hoje em dia, elas querem produtos para hidratar, restaurar a cutícula dos pelos, específicos para peles sensíveis e ainda perfumar os animais, e buscam ingredientes diferenciados”, explica Carol.

A marca decidiu apostar em um hidratante para focinho formulado com aveia. O cereal, que é visto com frequência em produtos de rotinas de skincare, é capaz de aumentar a hidratação da epiderme, camada mais superficial da pele, pois ele é rico em vitamina E, que fortalece a barreira cutânea, além de ter potássio, magnésio, ferro e efeito calmante em peles sensíveis. Já o óleo de coco, argan e acabate, que costumam ser vistos com frequência na fórmula de produtos para cabelo, também são utilizados na composição de um hidratante para as patas.

“Queremos mostrar que é possível inovar e utilizar novas fórmulas nos produtos do setor pet e fugir do tradicional que entrega baixa performance”, pontua Carol. Um outro ingrediente que virou febre nos últimos anos, e é utilizado na composição de cremes dentais e hidratantes para cabelos, é o carvão ativado.

O produto ajuda no clareamento das manchas que surgem nos dentes dos pets. “Muita gente não tem o hábito de escovar os dentes de seus pets, o que pode ser bastante prejudicial, pois as placas bacterianas e o tártaro são um dos maiores índices de intervenção cirúrgica num cenário onde cada dia mais se busca a longevidade dos pets, então quando o tutor encontra um produto com carvão, algo diferente, ele acaba se empolgando em realizar a higiene bucal de seu pet com maior frequência”, finaliza a empreendedora.

Sobre a Dog´s Care

Pioneira e inovadora, a empresa trouxe ao mercado nacional no ano de 2006, com exclusividade, as fraldas descartáveis para cães, com o principal objetivo de facilitar o dia a dia com o pet em casa e nos passeios, quando ele insiste em fazer as necessidades fora do lugar e a vida vira um caos. Tornando cada vez mais harmoniosa a convivência entre pessoas e cães, hoje possui uma linha com mais de 30 itens, entre acessórios para facilitar o passeio, produtos descartáveis e uma linha para auxiliar no adestramento e na higiene. Tudo criado a partir do seu dia a dia com seus pets, com um único objetivo: inspirar a convivência sem limites entre pessoas e cães.