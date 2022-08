Todo apostador precisa de uma estratégia de apostas. E, neste artigo, vamos revelar as melhores estratégias de apostas esportivas para 2022

Nós estamos em pleno 2022 e o mercado de apostas esportivas brasileiro está a todo vapor. Pois, com a crise financeira atual, cada vez mais pessoas se interessam em achar uma maneira de aumentar a sua renda.

Essas pessoas, por sua vez, acabam conhecendo o mundo das apostas esportivas online e acabam adentrando nesse mercado, com a esperança de ganhar dinheiro enquanto se divertem.

Mas para isso, é preciso levar alguns pontos em consideração, como a escolha de uma boa casa de apostas, um sistema de apostas e um bom gerenciamento de banca.

Se você ainda está a procura de uma casa de apostas, veja porque a Betway é confiável e nós a recomendamos como uma das melhores opções disponíveis no mercado nacional.

Neste artigo, nós falaremos sobre a importância das estratégias de apostas, bem como sobre os melhores sistemas de apostas esportivas a se experimentar em 2022.

O que são os sistemas de apostas esportivas e, porque usá-los?

Como o próprio nome já deixa implícito, os sistemas de apostas esportivas são “sistemas” ou estratégias utilizados pelos jogadores para melhorar os resultados de suas apostas.

Esses sistemas permitem aos jogadores terem uma vantagem sobre as casas de apostas, fazendo com que eles tenham uma taxa de vitórias boa o suficiente para que eles sejam capazes de obter lucros.

Alguns desses sistemas se limitam apenas as apostas esportivas, outros só funcionam em algum esporte em particular, enquanto que alguns sistemas de apostas são bem genéricos e também podem ser usados em outros jogos, como nos cassinos.

Mas vale lembrar que apesar de populares, nenhum sistema de apostas é totalmente funcional e, sem um bom gerenciamento de riscos, você pode acabar quebrando a sua banca.

Quais os sistemas de apostas esportivas mais populares de 2022?

Agora que você já sabe oque são os sistemas de apostas esportivas, nós iremos apresentar alguns dos sistemas mais populares entre os apostadores no ano de 2022, dos quais podemos citar:

Aposta na Zebra

Sistema de Empate

Aposta de valor

Martingale

Sistema de Aposta múltipla

Abaixo nós iremos explicar cada sistema de forma mais detalhada:

Aposta na zebra

Essa é uma estratégia muito simples e, como o próprio nome já sugere, ela consiste em sempre apostar no time menos favorecido de um evento esportivo.

A lógica por de trás desse sistema de apostas esportivas é que as odds são mais altas quanto você aposta contra o time favorito da casa, de modo que você irá ganhar mais dinheiro caso a zebra vença.

Geralmente esse modelo de apostas pode ter uma taxa de acertos menor, porém os ganhos acabam compensando as perdas (geralmente). Contudo, é importante apostar com responsabilidade e respeitar o seu limite de perdas.

Esse é um sistema de apostas que se aplica somente às apostas esportivas.

Sistema de Empates

O sistema de empates, também conhecido como Estratégia de empate, consiste em selecionar um determinado time e sempre apostar que ele vai empatar nos seus jogos.

Assim como o sistema da zebra, esse sistema de aposta se aproveita do fato de que as odds serão maiores que a média e para que o sistema funcione, o jogador deve aumentar constantemente o valor de suas apostas em cerca de 50% a cada jogo da temporada.

Assim como no sistema anterior, devemos ressaltar que este método também deve ser utilizado com responsabilidade, para que não hajam maiores perdas por parte dos apostadores.

Aposta de Valor

A aposta de valor, também conhecida como Value Bet, é uma estratégia de apostas esportivas que consiste em identificar uma partida, na qual você acredita que a análise da casa foi feita de forma incorreta e, o tome favorito da casa é, na verdade, o que tem mais chances de perder.

Uma vez que você tenha encontrado essa situação, basta fazer suas apostas no time não favorito e, caso você vença, você irá receber um prêmio mais alto devido às cotações.

Essa é uma das estratégias de apostas esportivas mais utilizadas pelos apostadores no ano de 2022, pois ela tende a ser muito assertiva (visto que ela se baseia em análise de dados) e os ganhos são maiores do que as percas.

Martingale

Apesar de ser uma estratégia de apostas bem antiga, o martingale continua sendo muito popular nos dias atuais e vem sendo muito utilizado para as apostas esportivas em 2022.

Esse sistema de apostas consiste em dobrar o valor apostado a cada aposta perdida, de modo que, uma vez que você vença, o valor da vitória irá compensar os valores perdidos durante as derrotas.

O martingale é uma estratégia muito versátil e pode ser utilizado em diferentes modalidades de apostas (não sendo limitado somente às apostas esportivas), contudo deve se tomar muito cuidado ao utilizá-lo.

Apesar de se basear em um princípio matemático, o martingale tende a ter uma alta taxa de erro, então é importante que o jogador faça apostas com valores pequenos, respeitando o seu limite de gastos, para evitar esgotar o valor de sua banca.

Sistema de Aposta Múltipla

O sistema de aposta múltipla, também conhecido como sistema de apostas combinadas, é um dos métodos preferidos pelos jogadores casuais.

Esse sistema de apostas esportivas já possui um nome alto sugestivo e consiste em fazer apenas apostas combinadas. Os jogadores que usam essa estratégia buscam conseguir altos lucros em cima de apostas pequenas.

O grande problema dessa estratégia é que os ganhos e as perdas tendem a ser iguais, então você precisa ter uma taxa de acertos maior do que a taxa de erros para que você possa obter lucros.