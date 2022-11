Menos de dois meses depois de desobrigar o uso de máscaras em ambientes internos, a Unicamp anunciou, na semana passada, a retomada da obrigatoriedade do equipamento de proteção em ambientes fechados. A universidade não é a única instituição de ensino, entre públicas e privadas, a tomar medidas que visam conter o avanço dos casos positivos de Covid-19, que estão sendo registrados em todo o estado de São Paulo.

A infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, Rosana Richtmann, explica que a imunidade dos vacinados começou a dar sinais de queda, passados cinco meses da última vacinação em massa da população, realizada em junho. “O tempo de proteção da vacina está expirando e, com isso, temos a ocorrência de novos casos”, afirma. As aglomerações causadas pelas passeatas e as filas nos postos de votação durante o período eleitoral ajudaram a disseminar a subvariante BQ.1, responsável pelo aumento do número de pessoas contaminadas pela Covid-19.

Uma possível “nova onda” da doença está a caminho? Segundo Conceição Fornasari, presidente do Sindicato dos Professores de Campinas e Região (Sinpro Campinas), tudo indica que sim. “A redução dos casos de covid no começo do ano nos deu a sensação de que a pandemia havia sido eliminada, mas especialistas da área da saúde apontam que estamos vivendo o início de uma nova fase e não podemos descuidar da proteção dos professores, alunos e funcionários das escolas”, diz.

Conforme dados da Secretaria da Saúde, a quantidade de novas internações por Covid-19 aumentou 120% no Estado de São Paulo nos últimos meses. Apesar de a média móvel atual ainda ser muito inferior à verificada no pico da pandemia, seu impacto não deve ser minimizado. “Por enquanto não tem havido a quantidade de óbitos e de casos graves da doença, como vimos no passado recente, mas nosso papel como educadores é evitar que a situação saia do controle e volte à escala anterior. Por isso vamos recomendar às escolas e universidades privadas que sigam o exemplo da Unicamp e voltem a instituir o uso obrigatório de máscaras dentro de suas dependências, além dos demais cuidados sanitários”, declarou Fornasari.