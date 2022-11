O SINDITEC elegeu terça-feira (29/11) a nova Diretoria Executiva e Conselho Consultivo para sua 10ª legislatura e mandato de 2023 a 2025. O empresário Leonardo José de Sant’Ana, da empresa Guainumby Têxtil, de Nova Odessa, foi reeleito como presidente da entidade.

Com registro de chapa única, a eleição aconteceu em Assembleia Geral Ordinária, conforme prevê o Estatuto Social do Sinditec, e contou com a presença de empresários associados. A mesa eleitoral foi formada pelos empresários David Paulo Succi – presidente; José Rocha – mesário; e Antonio Carlos Martins – escrutinador.

Leonardo ressaltou a representatividade na diretoria desde pequenas a grandes empresas têxteis, o que fortalece o trabalho realizado.

A diretoria executiva é composta por 12 empresários mais 16 conselheiros consultivos, que atuam voluntariamente. O Sinditec representa indústrias têxteis de Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré. “O setor tem uma característica muito interessante, que é a interdependência das indústrias da cadeia têxtil. Quanto maior o setor, mais fortes as empresas se tornam. É por esse crescimento conjunto que trabalhamos”, comentou.

O presidente reeleito reforçou o compromisso pela defesa e fortalecimento da indústria têxtil. Citou alguns projetos que estão em andamento e terão continuidade em 2023, como a implantação do projeto piloto de economia circular com o APL (Arranjo Produtivo Local) Têxtil e de Confecção da região, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas); a implantação da plataforma de negócios para o setor e a ampliação de cursos para capacitação de mão de obra.

Ressaltou ainda que o próximo ano começará com um evento que dará destaque para a cadeia têxtil e confecção, que é a Tecnotêxtil Brasil, de 7 a 10 de março, na Fidam (Feira Industrial de Americana). Leonardo agradeceu o apoio dos ex-presidentes Mário Zocca, Fábio Beretta Rossi e Dilézio Ciamarro, que estiveram presentes na eleição da nova diretoria.

Membros eleitos da Diretoria Executiva e Conselho Consultivo que tomarão posse em janeiro de 2023:

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente Leonardo José de Sant’Ana

1º Vice-presidente Pedro Carlos Saltorelli

2º Vice-presidente Paulo Sérgio Correa Duarte

3º Vice-presidente Sonnewald Basseto

4º Vice-presidente Dilézio Ciamarro

1ª Secretária Denise Torezan Carvalho Garcia

2º Secretário Waldemar Bernardino Jurgensen Filho

1º Tesoureiro Wilson Pellisson

2º Tesoureiro Jailson de Oliveira Fagundes

Diretor de Dissídios Coletivos Léo Giuliani

Diretor de Patrimônio Itael Ulian

Diretor de Relacionamento Ede Aparecido Villanassi

CONSELHO CONSULTIVO

Adilson Verghetti

Ana Aparecida Dian

Ana Karina Dian Guilherme

Edison Tadeu Botasso

Fabio Cotait

Marcos Fiorletta

Mario Luiz Ferreira

Mauro Borges Leitão

Michel Alfredo Oliveira David

Paulo Barakat Skaff

Pedro Luis Pilotto

Ralph Lopes

Regis Tancredi Campo Dall´Orto

Romeu Antonio Covolan

Valéria Aparecida Dias

William Samartin Junior