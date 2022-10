Infelizmente, nesta Semana do Servidor, recebemos uma notícia triste e profundamente dolorosa. Perdemos tragicamente a Servidora Nádia Cristina da Cruz. A companheira era Técnica de Enfermagem do Hospital Municipal, sócia do SSPMA, pessoa de bem e muito querida por todos. O grave acidente sofrido por ela ocorreu na manhã desta quarta (26), na Estrada Orlando Vedovello, entre Sumaré e Paulínia. Seu veículo foi esmagado por uma carreta.