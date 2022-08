O vereador Celso Ávila (PV) protocolou, no início desta semana, Indicação ao Poder Executivo, por meio da qual sugere a realização de melhorias na sinalização de solo em trecho entre a rua Maria Luiza Petrini Margato, no residencial Dona Margarida, e a SP-306. A medida visa a garantir mais segurança aos motoristas e aos pedestres que transitarem pelo local.

“Voltamos a receber reclamações de munícipes em relação à falta de responsabilidade de muitos motoristas que acessam a rua Maria Luiza Petrini Margato”, afirmou o vereador, ressaltando já ter notificado o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) quanto ao tráfego intenso nessa região e das necessidades de melhorias na sinalização da rodovia.

“Acreditamos na necessidade de placas informativas, assim como de sinalizações de solo, antes que algum acidente grave ocorra envolvendo motoristas e pedestres, principalmente nos horários de maior movimento, como no início da manhã e no final de tarde”, disse Ávila. O parlamentar destacou, ainda, a construção de mais um empreendimento imobiliário às margens da rodovia, ao lado da Câmara Municipal, situação que deve ampliar ainda mais o fluxo de veículos.