Sinalização de trânsito reforçada

A Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Prefeitura de Americana está reforçando as sinalizações de trânsito em vários pontos da cidade, visando a segurança dos motoristas e pedestres.

Novas sinalizações foram executadas esta semana na avenida Afonso Schimidt com a avenida Cândido Portinari, na região do bairro Antonio Zanaga; na Afonso Schimidt com a avenida Afonso Arinos, entre outros locais.

O secretário adjunto e autoridade municipal de trânsito, Pedro Peol, destacou a atuação das equipes para a realização do trabalho, que abrange as principais avenidas e ruas da cidade. “São executadas as sinalizações de solo e também a substituição e revitalização das placas de trânsito para dar mais visibilidade viária à população, ordenando o fluxo de trânsito para a prevenção acidentes”, disse Peol.

Mudança na rua Timbiras

Após estudos e para atender as demandas da população, a rua Timbiras, no bairro Brieds, região da Vila Galo, passou a ter sentido duplo de direção esta semana.

“A via tinha um trecho de mão única e, após análise do trânsito no local, passou a ter mão dupla de direção, atendendo moradores e comerciantes daquela área”, explicou Peol.

