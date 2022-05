O Setor de Trânsito da Prefeitura de Nova Odessa realizou nesta sexta-feira (06/05) o reforço da sinalização em dois pontos movimentados da cidade – um no cruzamento entre as Ruas Juscelino Kubitschek de Oliveira e José de Paiva, no Jardim Planalto, outro na rotatória da Avenida São Gonçalo no Santa Rita, próximo ao Paraná Supermercados.

O trabalho teve a finalidade de gerar mais segurança e evitar acidentes nesses pontos, realizando a pintura de toda a sinalização de solo da via, ou seja, as faixas, sinais de “pare” e faixas de pedestres. Segundo a autoridade municipal de Trânsito, Benedito Goes Neto, em ambos os locais já houve acidentes devido ao grande fluxo de veículos e “uma certa confusão dos motoristas desatentos por causa da sinalização ‘fraca'”.

No Jardim Santa Rita, o serviço também foi realizado devido à nova Feira Noturna semanal que começa nesta sexta-feira, a partir das 17h, no estacionamento do Paraná Supermercado da Avenida São Gonçalo.

A Feira Noturna é uma das atrações da programação oficial das comemorações do mês de aniversário de Nova Odessa, e é a segunda nestes moldes – a “outra” Feira Noturna da cidade, já consolidada, continua acontecendo semanalmente, às quintas-feiras, no Estacionamento da Rodoviária Municipal, no Centro.

“Esse é mais um dos serviços realizados pelo Setor de Trânsito para gerar mais segurança no trânsito de Nova Odessa, fazendo parte de uma ‘força-tarefa’ em andamento de reforço e reformulação da sinalização de solo nas entradas, ruas e cruzamentos mais movimentados da cidade. Nossa equipe está de parabéns pelo trabalho dos últimos meses, que tem sido reconhecido pela população”, lembrou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

OUTROS SERVIÇOS

Recentemente, o Setor de Trânsito também realizou a repintura da sinalização horizontal de toda a Avenida Doutor Ernesto Sprogis, no Jardim Santa Rosa. O serviço ocorreu do cruzamento com a Avenida Ampelio Gazzetta até a rotatória da Avenida Carlos Botelho, um trecho com aproximadamente 1,2 km.

A avenida não recebia esse tipo de reforço na sinalização desde 2020, antes de ter partes recapeadas pela Prefeitura, o que acarretou no “sumiço” de alguns dos sinais. “Essa falta de sinalização, principalmente em uma via tão grande, pode causar vários riscos de acidentes para os motoristas, ciclistas e pedestres que passam pelo local”, disse Goes.

O Setor também realizou a retirada de quatro lombadas em dois pontos da Ampelio Gazzetta. As duas primeiras foram no cruzamento com a Avenida João Pessoa, próximas ao Fórum, e as outras ao lado do Parque Ecológico Isidoro Bordon.

Por fim, as equipes realizaram a instalação de duas lombadas na Avenida João Pessoa, ao lado do Ambulatório Municipal, uma no sentido Fórum, outra no sentido Centro. “Foi feito um estudo deste local, devido ao número de acidentes nos últimos meses, chegando a um acidente por semana em média. Por isso realizamos o serviço”, explicou Goes.

A Prefeitura, em parceria com o Detran.SP, também tem em andamento um programa de modernização e revitalização dos semáforos da Ampelio Gazzetta. O programa visa a adoção do sistema “onda verde” em toda a via, que além de sincronizar os equipamentos, vai diminuir o tempo de espera e melhorar a mobilidade urbana.