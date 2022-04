A Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Prefeitura de Americana executou, na noite de segunda-feira (18), a sinalização de solo na Avenida Nove de Julho. A via, que foi contemplada com as obras de recapeamento, recebeu nova pintura de trânsito para a segurança dos motoristas e pedestres.

As melhorias do recapeamento foram concluídas no sábado (16), totalizando 19.645 mil metros quadrados de vias recapeadas na região do bairro São Domingos. O investimento foi de R$ 958 mil.