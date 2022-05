Você sabe quais são os sinais que podem indicar que algo está errado com a sua tireoide? A tireoide é a glândula responsável pela produção dos hormônios T3 (triiodotironina) e T4 (tiroxina). Ela tem a forma de borboleta e fica localizada na parte da frente do pescoço, logo abaixo da região conhecida como Pomo de Adão.

Quando a tireoide se encontra alterada, ela pode funcionar de forma exagerada (hipertireoidismo) ou mais lentamente (hipotireoidismo).

Os hormônios produzidos pela tireoide são responsáveis pela função do coração, cérebro, fígado e rins e interfere no crescimento e desenvolvimento das crianças e adolescentes, na regulação dos ciclos menstruais, na fertilidade, no peso, na memória, na concentração, no humor e no controle emocional.

Abaixo, a endocrinologista Lorena Lima Amato lista os principais sinais de que pode levar à desconfiança de que a tireoide não está em seu pleno funcionamento:

· Aumento ou perda de peso

· Alterações de humor

· Sonolência, cansaço e dores musculares

· Queda de cabelo e pele seca

· Dificuldade de concentração e esquecimento

“A tireoide é importante por diversas funções vitais do nosso organismo e, por isso, deve-se fazer o check-up anualmente quando são realizados exames clínicos e de sangue, eventualmente também sendo incluídas dosagens dos hormônios TSH e T4 livre. O médico avaliará se há indicação para ultrassonografia, exame esse que pode detectar nódulos”, explica Dra. Lorena.

Sobre a Dra. Lorena Lima Amato – A especialista é endocrinologista e doutora pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), com título da Sociedade Brasileira de Endocrinologia (SBEM) e endocrinopediatra pela Sociedade Brasileira de Pediatria.