Os relacionamentos amorosos refletem um dos sentimentos mais complicados que uma pessoa pode experimentar em sua vida. É algo que conecta duas pessoas e também o que pode separá-las. O amor com certeza pode ser cego, mas nós estamos aqui para colocar um óculos nesse sentimento.

Caio Bittencourt, especialista em relacionamentos bem-sucedidos do site MeuPatrocínio opina que um relacionamento saudável não necessariamente é uma relação que te faz bem, mas ele tem que fazer com que você se sinta confortável em fazer parte dele e que de alguma maneira, te traga evolução.

“Crescemos em um mundo em que as pessoas romantizam muito o relacionamento, mas esquecem do que realmente importa. Alguém que não só te ame, mas te apoie, te ajude profissionalmente, te incentive a crescer e a evoluir como pessoa.” afirma Caio.

Ele diz que muitas vezes é difícil reconhecer um relacionamento saudável, mas existem alguns indicadores que podem dizer se um relacionamento é saudável ou não.

Por isso, ele separou 5 sinais que indicam uma relação saudável:

Comunicação aberta

Um relacionamento saudável deve incluir comunicação aberta. O casal deve poder discutir qualquer assunto sem medo de serem julgados um pelo outro ou de se sentirem ofendidos. Devem ser claros com seus objetivos de vida e intenções. Comunicação na relação nunca é demais.

Apoio

Um casal deve apoiar os objetivos e ambições um do outro, até porque por muitas vezes estão diretamente relacionados à causa da felicidade ou sucesso da outra pessoa. E não há nada melhor do que fazer parte da evolução do seu companheiro.

Fidelidade

Relacionamentos saudáveis envolvem confiança e parceria. A fidelidade a pessoa tem que existir para que a relação seja limpa e transparente. Seja fiel ao seu parceiro, tudo que é conversado e esclarecido, não gera dúvidas ou desconfiança.

Respeito Mútuo

Ambas as pessoas em um relacionamento devem se respeitar e tratá-las como iguais. O respeito é indispensável em qualquer relação pessoal e todo ser tem que ser respeitado.

Reciprocidade

O que significa que ambas as pessoas devem dar o máximo que recebem uma da outra para que seja considerada saudável. Lembre-se sempre de se colocar no lugar do outro ao falar ou tomar alguma atitude. A responsabilidade afetiva começa em você.