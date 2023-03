Sinais de embriaguez. Prefeitura emite nota do caso no PA Zanaga

A prefeitura de Americana emitiu uma nota oficial sobre a ocorrência no PA do bairro Antonio Zanaga. Neste domingo, um homem que alegou demora no atendimento danificou um monitor e outros objetos do local, além de quebrar um vidro. Ele foi preso.

No dia 12 de março, por volta das 12h40, o paciente deu entrada no Pronto-Atendimento do bairro Antônio Zanaga (PA Zanaga) por meio do serviço de atendimento pré-hospitalar (192), pois o mesmo havia sido encontrado em área pública, com queixa de desconforto abdominal e com sinais de embriaguez.

Na unidade, o paciente foi direcionado a abrir a ficha de atendimento para ser feita sua classificação de risco. Às 12h56 ele já havia sido atendido pelo médico plantonista.

Às 13h11, o paciente recusou o atendimento da enfermagem para a administração de medicamentos e começou a agredir os profissionais, gritando e os ameaçando. Em seguida, fazendo uso de uma lixeira, ele danificou um computador da recepção, a porta de vidro da entrada principal, algumas longarinas e lixeiras.

No momento havia pacientes no local, que ficaram assustados e foram embora, sem receber o atendimento.

A GAMA (Guarda Municipal de Americana) e a PM foram acionadas. O paciente foi medicado e encaminhado à delegacia.

Um médico que estava presente no plantão da unidade também foi à delegacia para registrar o boletim de ocorrência.

O atendimento na unidade segue normalmente, apesar dos transtornos causados.

