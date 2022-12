Simone Mendes comentou sobre o fim da dupla com a irmã, Simaria, e disse que não houve um motivo específico que levou a parceria ao seu fim. O rompimento, segundo a cantora, foi provocado por diferenças em relação às expectativas de cada uma e aconteceu de forma natural.

“Eu fiquei sem saber de fato o que houve até que nós tivemos uma conversa e houve o fim do ciclo”, disse Simone, emocionada, ao “Fantástico”. A irmã tem usado bastante as redes sociais para divulgar fotos, mostrar seu lado hot e fazer teasers sobre 2023.

Apesar do momento complicado, Simone não pensou em parar de cantar. “Nesse momento onde aconteceu de fato o fim do ciclo da dupla, algo no meu coração disse: ‘continue fazendo o que você ama fazer, que é cantar’. Veio uma força dentro do meu coração. Eu venho descobrindo uma Simone muito forte, muito apaixonada pelo que faz”, revelou.

Simone Mendes fala sobre carreira solo

Simone falou também sobre a sensação de subir ao palco sozinha. “É muito diferente. Você sabe que você conviver muitos anos ao lado de uma pessoa e de repente tudo muda porque o ciclo se encerrou”, observou.

A cantora seguiu em frente e gravou o primeiro DVD solo chamado “Cintilante”. O projeto contém doze músicas inéditas.

“Às vezes a gente acha que não consegue viver sem outro, às vezes até em relacionamento, e aí, a vida vai prega uma peça. E você fala assim: ‘opa, não, não acabou por aqui. Há uma vida pela frente'”, afirmou.